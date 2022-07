25 साल की उम्र में 45 का अधेड़ दिखता है शख्स, सोशल मीडिया पर वायरल हुईं तस्वीरें

25 Years Old Man Looks Like 40 : कुछ लोगों को देखकर आप उनकी उम्र का अंदाज़ा ही नहीं लगा पाते हैं. वे कितने भी उम्रदराज़ हो जाएं, देखकर जान पाना मुश्किल होता है कि ज़िंदगी के कितने बसंत उन्होंने देख लिए हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनकी उम्र तो कम होती है, लेकिन उनका डील-डौल और बनावट (Man Looks Older Than His Age) ऐसी दिखती है, मानो अपनी उम्र से वो 10-15 साल बड़े हों.

एक ऐसा ही शख्स इस वक्त चीन के सोशल मीडिया (Viral On Social Media) समेत दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है. इस शख्स की उम्र महज 25 साल है, लेकिन वो दिखने में आराम से 40-45 साल का अधेड़ दिखता है. इसके पीछे की वजह उसकी कोई बीमारी या डिसऑर्डर नहीं, बल्कि एक अलग किस्म की ही च्वाइस है. चीनी सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें (Man Looks Older Than His Age) इस वक्त छाई हुई हैं और लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हैं.

शख्स की उम्र महज 25 साल है, लेकिन वो दिखने में आराम से 40-45 साल का अधेड़ दिखता है.

25 की उम्र में 45 का दिखता है शख्स

चीन के जेंगज़ोऊ में रहने वाले इस शख्स का नाम मिस्टर जू है. वो कुछ ऐसे लोगों में से हैं, जिन्हें ऑनलाइन फटाफट पॉपुलैरिटी हासिल हो गई क्योंकि उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हो गई थीं. दिलचस्प बात ये है कि अपने किसी कारनामे नहीं बल्कि लुक की वजह से मिस्टर जू को खासी अटेंशन मिल रही है. उनकी तस्वीरें देखकर कोई भी शख्स की उम्र को 45 साल से कम नहीं आंक रहा है, जबकि उनकी असल उम्र सिर्फ 25 साल है. ढीले-ढाले आउट ऑफ फैशन कपड़े पहने हुए मिस्टर जू अपनी आंखों पर चश्मा लगाते हैं और उनके बाल भी अधेड़ मर्दों की तरह हैं. उनकी कई तस्वी चीनी सोशल मीडिया Weibo पर वायरल हो रही हैं.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

बीमारी नहीं खराब फैशन सेंस है वजह

दफ्तर में काम करने वाले जू का कहना है कि उनके बेहद साधारण कपड़े उनकी नौकरी की डिमांड हैं, हालांकि लोग इस पर भरोसा नहीं करते. उनका कहना है कि जब भी वे डेटिंग साइट पर अपनी सही उम्र डालते हैं, तो उसे महिलाएं झूठ समझ लेती हैं क्योंकि तस्वीरों में वे बड़े लगते हैं. उनकी फोटो पर कमेंट करते हुए लोगों ने दिलचस्प बातें कहीं हैं. एक शख्स ने कमेंट किया कि ये उनका मेच्योर लुक है तो वहीं एक यूजर ने उन्हें वजन घटाकर अपनी उम्र के आस-पास दिखने को लिए कहा. बहुत से लोगों की यही सलाह थी कि वजन कम करते ही उनकी उम्र खुद ब खुद कम लगने लगेगी.