1000 रुपये में किराये पर मिल रहा है पूरा गांव, सुंदर किले-होटल और स्विमिंग पूल भी है मौजूद!

Village in Italy Could be Rent for 1000/Night: एक शानदार घर खरीदने का सपना तो सबका होता है, लेकिन इंसान को अपने बजट के मुताबिक फ्लैट या फिर छोटे घर में ही संतुष्ट रहना पड़ता है. ऐसे में अगर कोई आपको न सिर्फ बना-बनाया घर किराये पर नाममात्र के किराये पर ऑफर करे, तो कैसा होगा? आप भी ऐसा ही सोच रहे होंगे भला ऐसा कहा होता है, लेकिन ऐसा ही ऑफर मिल रहा है इटली के एक गांव में.

रोम से कुछ ही घंटों की दूरी पर मौजूद इटैलियन गांव पेत्रितोली (Entire Village Is Available For Rent) में स्विमिंग पूल, किले और शानदार रुकने की जगहें मौजूद हैं. ये सारी सुख-सुविधाएं आपको महज 1000 रुपये/रात्रि के हिसाब से मिल सकती हैं. ये छोटा सा गांव एड्रियाटिक कोस्ट के पास मौजूद है और बहुत सारी कुदरती खूबसूरती बटोरे हुए है.

ग्रुप स्टे के लिए की जा रही है अपील

द सन की रिपोर्ट के मुताबिक Group Accommodation वेबसाइट पर लिखा गया है -‘समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद Palazzo Mannocchi आपको सुंदर कुदरती खूबसूरती और गांवों को देखने के लिए आमंत्रित करता है. यहां अपना पूल और गार्डन है. किले के महल में ठहरने की शाही व्यवस्था है. रेस्टोरेंट, बार और सुपरमार्केट भी गांव में ही हैं.’ इस जगह पर 200 लोग आराम से रह सकते हैं क्योंकि यहां 98 बेडरूम हैं. अगर 150 लोगों का ग्रुप 6 रातों के लिए ठहरता है तो £10,332 यानि 10 लाख रुपये लगेंगे. इस हिसाब से एक आदमी पर 1000 रुपये/रात्रि का खर्च पड़ेगा.

ये सारी सुख-सुविधाएं आपको महज 1000 रुपये/रात्रि के हिसाब से मिल सकती हैं. (Credit-Group Accommodation)

इटली के वीरान शहर बुला रहे हैं …

ये अकेला सुनहरा ऑफर नहीं है दक्षिण-पूर्व इटली के Presicce शहर के अधिकारियों ने ऐलान किया है कि वे शहर में खाली पड़े मकानों को खरीदने और उनमें बसने के लिए लोगों को 30 हजार यूरो यानि 25 लाख रुपये देंगे. इस योजना के तहत 1991 से पहले बने कई खाली मकानों में लोगों को दोबारा बसाने की तैयारी है. आपको याद दिला दें कि कुछ वक्त पहले भी इटली के कलैब्रिया में बसने के लिए सरकार ने 24.76 लाख रुपये का ऑफर दिया था.