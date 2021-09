उड़ते प्लेन की सीट पर अचानक सिगरेट फूंकने लगी महिला, टोका तो दिया जवाब- बहुत थक गई हूं...

प्लेन में ट्रेवल (Travel Through Plane) करने के दौरान काफी टाइट सिक्युरिटी से गुजरना पड़ता है. इस दौरान हर जगह वार्निंग पोस्टर भी लगे होते हैं, जिसमें साफ़ लिखा रहता है कि अंदर लाइटर से लेकर कई दूसरी चीजें (Things Banned In Flight) ले जाना मना है. इसमें ये भी साफ मेंशन होता है कि आप फ्लाइट में स्मोक (No Smoking In Flight) नहीं कर सकते. इसका कारण साफ़ है. फ्लाइट में एक छोटी चिंगारी भी बड़े हादसे को दावत दे सकती है. इसलिए लोगों को अंदर स्मोक करने की इजाजत नहीं होती है.

सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला को प्लेन में स्मोकिंग करते देखा गया. महिला ने अचानक ही सीट पर सिगरेट निकाल कर जला लिया और आराम से कश लगाने लगी. उसे ऐसा करते देख आसपास के सभी लोग हैरान रह गए. प्लेन के अंदर सिगरेट पीना इलीगल है. इसके बावजूद महिला आराम से अंदर सिगरेट पीते रही.

वायरल हुआ वीडियोस्पिरिट एयरलाइन्स से सामने आए इस वीडियो ने सनसनी मचा दी. इसमें इसमें केबिन में बैठे पैसेंजर्स के बीच ही महिला सिगरेट पीती नजर आई. प्लेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ऐसे में इसमें स्मोकिंग बैन है. इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से भी प्लेन में सिगरेट पीना मना है. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक़, स्ट्रिक्ट चेकिंग के बाद भी महिला के पास सिगरेट और उसे जलाने के लिए लाइटर कहां से आया, इसे लेकर सवाल उठने लगा है. महिला ने सिगरेट तब जलाई, जब प्लेन फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल एयरपोर्ट के रनवे पर था. साथ बैठे यात्री ने इसका वीडियो बनाया और उसे टिकटोक पर अपलोड कर दिया.

थकान में किया ऐसा कामवीडियो में महिला के साथी यात्री ने उससे प्लेन में स्मोक ना करने को कहा. इसपर महिला ने जवाब दिया कि वो बेहद थक गई है. इसी कारण सिगरेट जला ली थी. बताया जा रहा है कि प्लेन में सिगरेट पीने के बाद महिला को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया. उसे नीचे उतार कर ऑफिसर्स अपने साथ ले गए. जांच की गई कि आखिर महिला के पास सिगरेट और लाइटर कैसे रह गया. जबकि चेकिंग में इन चीजों को सबसे पहले हटाया जाता है. मामले को लेकर स्पिरिट एयरलाइन्स ने भी सफाई दी.उन्होंने बताया कि मामले को लेकर एयरलाइन्स गंभीर है और इसकी जांच की जाएगी.