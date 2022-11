हर 6 महीने में दूसरे देश के कब्ज़े में आ जाता है आइलैंड ! 350 सालों से जारी है सिलसिला...

Pheasant Island Changes Country in Every 6 Months: एक ऐसा भी द्वीप या फिर आइलैंड हैं, जो हर 6 महीने में किसी और देश के नक्शे में आ जाता है. बिना किसी झगड़े या बवाल के आधे साल के बाद ये आइलैंड अगले देश के कब्जे में आ जाता है और ये सिलसिला सदियों से चल रहा है.











Follow us on