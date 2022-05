बहुत कुछ कहता है आपके फोन पकड़ने का स्टाइल ! जानिए छोटी सी आदत से पर्सनालिटी का गहरा राज़

मनोविज्ञान में माना जाता है कि इंसान जो भी चीज़ें करता है, वो उसके व्यक्तित्व के बारे में दिलचस्प चीज़ें बताने वाली होती हैं. फिर चाहे वो सिग्नेचर करना हो, हैंडराइटिंग हो, खाने-पीने का तरीका हो या फिर फोन को पकड़ने का स्टाइल. जी हां, आपके फोन पकड़ने के स्टाइल (How You Hold Your Phone) से भी आपकी पर्सनालिटी (Interesting Facts About Personality) के बारे में जाना जा सकता है.

आपने दिमाग को उलझा देने वाली पहेलियां सुलझाई होंगी, तस्वीरों के ज़रिये पर्सनालिटी टेस्ट (Personality Test) लिया होगा लेकिन आज हम आपको महज आपके फोन पकड़ने के तरीके से बता देंगे कि आप किस तरह की शख्सियत के मालिक हैं. The Sun की रिपोर्ट के मताबिक beautyaal ने फोन पकड़ने के तरीके से इंसान की पर्सनालिटी के बारे में बताने का दावा किया है. तो चलिए जानते हैं फोन पकड़ने (Phone Holding Style can tell a lot) का कौन सा स्टाइल क्या कहता है?

एक हाथ से फोन पकड़ना

फोन पकड़ने का सबसे आम तरीका यही है कि लोग फोन को एक ही हाथ से पकड़ते हैं और अंगूठे से उसे स्क्रॉल करते रहते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप काफी तनावमुक्त, खुश और खुद पर यकीन करने वाले इंसान हैं. ज़िंदगी में जो भी मिलता है, आप उसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं. आप नई चीज़ों से घबराते नहीं हैं और अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलकर भी चीज़ें कर सकते हैं.

एक हाथ से फोन पकड़कर दूसरे हाथ से स्क्रॉल करना

कुछ लोग फोन को एक हाथ में पकड़ते हैं और फिर उसे स्क्रॉल करने के लिए दूसरे हाथ के अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे लोग बुद्धिमान, चीज़ों को परखने वाले होते हैं. वे चीज़ों को लेकर सावधान और जागरूक रहते हैं. वे दूसरों को पहचानने में भी बेहतरीन होते हैं. ऐसे लोग डेटिंग के लिए पार्टनर पहचानने में भी पारखी होते हैं.

दोनों हाथों के अंगूठे स्क्रीन पर रखे रहना

कुछ लोग फोन को दोनों हाथों से पकड़ते हैं और दोनों अंगूठे स्क्रीन की तरफ रखते हैं. ऐसे लोग चुनौतियां एक्सेप्ट करके जल्दी उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं. ऐसे में परिस्थितियों में सर्वाइव करना जानते हैं और चीज़ों को एडॉप्ट करना जानते हैं. वे एनर्जेटिक और पार्टी लवर होते हैं और पर्सनल लाइफ में भी काफी उत्साहित रहते हैं.

फोन पकड़ने (Phone Holding Style can tell a lot) का स्टाइल बहुत कुछ बता सकता है.

एक हाथ से फोन पकड़कर इंडेक्स फिंगर से स्क्रॉल

हालांकि ऐसा स्टाइल आपको कम ही दिखेगा लेकिन कुछ लोग फोन को एक हाथ में तसल्ली से पकड़कर अंगूठे के बजाय दूसरे हाथ की इंडेक्स फिंगर से इसे स्क्रॉल करते हैं. ऐसे लोग काफी मौलिक विचारों वाले होते हैं और उनकी कल्पनाएं भी विविधताओं से भरी होती हैं. किसी भी करियर में इन लोगों को कामयाबी मिल सकती है और ये बहिर्मुखी होते हैं. हालांकि इन्हें एकांत भी पसंद होता है. पर्सनल लाइफ में ये थोड़ा शर्मीले होते हैं.