फोटोग्राफर ने अनजाने में कर दिया कमाल, ढूंढ निकाली चॉकलेटी तितली !

हर इंसान के अपने शौक (Weird Hobbies) होते हैं. कई बार यही शौक इंसान का नाम इतिहास में अमर कर देते हैं. सिक्किम (Sikkim Photographer Discovers New Butterfly) के रहने वाले एक शख्स का शौक तरह-तरह की तितलियों की फोटो खींचना था. अपने इसी शौक की वजह से उन्हें अब भारत में एक नई प्रजाति (New Species of Butterfly Discovered in Sikkim) की तितली की खोज करने का गौरव मिला है. जीव वैज्ञानिकों ने उनकी फोटो देखने के बाद ये घोषित किया है कि ये तितली इससे पहले भारत में नहीं दिखाई दी और सिक्किम के रहने वाले सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk Lepcha) इसके खोजकर्ता है.