पौधों ने दागनी शुरू कर दी मिसाइल तो देखने वाले रह गए दंग, प्रकृति के अजूबे ने अचरज में डाला

जिस वक्त दुनिया में युद्ध छिड़ा हुआ है. दो देशों में हर हाथ में गोले बारूद और सीमा पर मिसाइले तैनात हैं. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हथियार दागने का कॉपी राइट सिर्फ इंसानों के पास रह गया है. अपने दुश्मनों को मुहतोड़ जवाब देने की काबिलियत का राज़ प्रकृति में भी छुपा है. पौधों की भी ऐसी प्रजाति है जो मिसाइल दागती है. वो भी लक्ष्य साधकर.

एक पौधा मिसाइल दागता है. जिसका नाम है वुड सोरेल प्लांट (Wood Sorrel plant). कहते हैं ना प्रकृति ने खुद में इतने रहस्य समेट रखे हैं कि इंसान एक जन्म में तो उससे पार नहीं पा सकता. एक ऐसे पौधे का पता चला है जो न सिर्फ मिसाइल दागती है. बल्कि उसे छेड़ने वाले को खोज-खोज कर अपना बदला लेती है. उड़ीसा के IFS अधिकारी सुशांत नंदा ने इस पौधे का वीडियो अपने ट्विटर पर शेयर किया.

लक्ष्य साधकर मिसाइल दागने वाला पौधा

चल रहे युद्ध में दिखाई देने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें केवल इंसानों के विशेषाधिकार नहीं हैं.. बल्कि कुछ पौधे भी ऐसे रही होते हैं किसी मिसाइल से कम नहीं होते. वुड सोरेल प्लांट (Wood Sorrel plant) ऐसा पौधा है जो छूने वाले पर गुस्सा हो जाता है फिर फट-फट कर ब्लास्ट करने लगता है. इस पौधे की खासियत य़े है अगर किसी ने इसे छेड़ दिया तो अपने बीज को बम बनाकर छूने वाले पर ही बैलिस्टिक की तरह फायर करने लग जाता है.

4 मीटर दूर तक बीज फेंकने में सक्षम

वुड सोरेल प्लांट (Wood Sorrel plant) खासकर ब्राज़ील, मैक्सिको और साऊथ अफ्रीका (Brazil, Mexico and South Africa) में पाए जाते हैं. वैसे तो कुछ हिस्सों को छोड़कर ये पौधा दुनिया के अधिकांश हिस्सों में पाया जाता है. ये प्लांट अपनी संग्रहित तनाव ऊर्जा के कारण अपने बीजों को 4 मीटर दूर तक फेंकने में सक्षम होता है (The plant is able to throw its seeds up to 4 meters away due to its stored stress energy), जिसमें पौधे उस वस्तु को लक्षित करते हैं जो उसे उत्तेजित करती है. फिर तो बीज बम बनकर जो फायर स्टार्ट करते हैं वो देखने लायक होता है. तो इस पौधे से पंगा मत लेना वरना चुन-चुन कर बदला लेगा ये वुड सोरेल प्लांट.