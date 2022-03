प्लंबर ने इंटरनेट पर डाल दी ऐसी रसीद कि रातों-रात हो गया वायरल, अब लोग भी दे रहे हैं उसका साथ

कहते हैं मदद करने वाला भगवान होता है. यूनाइटेड किंग्डम में इन दिनों एक प्लंबर को लोग भगवान के दूत की तरह पूज रहे हैं. इसके पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है. दरअसल जेम्स एंडरसन नाम के इस प्लंबर ने इंटरनेट पर एक ऐसी रसीद डाली जिसके बाद लोग उसके तारीफों के कसीदे पढ़ने लगे. इस रसीद में काम करने के एवज में जो रकम मांगी गई है वो है- ज़ीरो मतलब शून्य. आप सोच रहे होंगे कि ज़ीरो अमाउंट की रसीद में ऐसी क्या खास बात है कि लोग तारीफ कर रहे हैं.

दरअसल एंडरसन ने 91 साल की एक बुजुर्ग महिला के घर में प्लंबिंग का काम किया (Worked as plumbing in elderly woman’s house). ये बुजुर्ग महिला अक्यूट ल्यूकेमिया (Acute leukemia) से पीड़ित हैं. एंडरसन ने उन्हें जो बिल थमाया उसमें एक भी पैसा चार्ज नहीं किया. पूरी तरह से फ्री सर्विस दी. उसने जब ये स्टोरी शेयर की तो लोगों ने उसकी खूब वाहवाही की.

दिव्यांग और बुज़ुर्गों की करते हैं मदद

एंडरसन ने सिर्फ इसी बुजुर्ग महिला की मदद नहीं की. दरअसल 2017 में एंडरसन ने अपना प्राइवेट बिजनेस पूरी तरह बंद कर दिया और खुद को बुजुर्ग तथा दिव्यांग लोगों की मदद के लिए झोंक दिया (Thrusted to help the elderly and disabled people). एंडरसन शारीरिक रूप से अक्षम और बुजुर्ग लोगों की मदद करते हैं और पूरी तरह फ्री सर्विस देते हैं (Completely free service). हैरानी की बात ये है कि इस फ्री सर्विस की वजह से उनपर करीब 8000 पॉन्ड का कर्ज भी हो गया. लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी.

सौ.सोशल मीडिया: प्लंबिंग के बदले बुज़ुर्ग महिला को Total-00 का भेजा था बिल

मुफ्त सेवा देने के लिए चलाया कैंपेन

एंडरसन ने मेट्रो लुक को बताया कि कर्ज की वो परवाह नहीं करते. एंडरसन ने इस मुफ्त सेवा के लिए फंडरेजिंग कैंपेन चलाया (Launched a fundraising campaign for a free service) जिसे लोगों ने हाथों हाथ लिया. मात्र 42 दिनों के इस कैंपेन में लोगों ने एंडरसन को 49 हजार पॉन्ड से ज्यादा की मदद की. इस कैंपेन के दौरान एंडरसन ने उन लोगों के भावुक वीडियोज भी शेयर किए जिनकी मदद उन्होंने की थी. एंडरसन के मुताबिक वो इस बात की कोशिश करते हैं कि उनके देश में कोई दिव्यांग या बुजुर्ग बेजोड़ ठंड या पैसे न होने की वजह से ब्वॉयलर ठीक न कराने के कारण परेशान ना हो. पैसे न होने की वजह से किसी की मौत न हो. एंडरसन की ये कहानी सबके लिए सबक है कि मदद करने वाले से बड़ा कोई नहीं होता.