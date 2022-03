खाने में ज़हर मिलाकर सास ने बहू को परोसा खाना, सच सामने आया तो बेटे की पत्नी पर ही भड़क गई मां

सास का बहू से, और बहू का सास से मनमुटाव आम बात है. अक्सर इन दोनो रिश्तों के बीच किसी न किसी बात पर मतभेद और कहासुनी होती रहती है. दोनों अपनी-अपनी बात पर अड़ जाएं तो उन्हें मनाना किसी के लिए भी कई बार मुश्किल हो जाता है. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं की दोनों में से कोई किसी की जान लेते पर उतारू हो जाए. फिर भी ऐसे कई घटनाएं सुनी और देखी गई है कि सास ने बहू को तो कभी बहू ने सास को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की.

एक महिला ने अपना ऐसा अनुभव बताया जिसे सुनने के बाद किसी का भी सिर चकरा जाए. रेडिट के ज़रिए एक महिला ने साझा किया की कैसे उसकी सास ने उसे खाने में ऐसी चीज़ मिलाकर खिला दिया जिससे वो बुरी तरह बीमार पड़ गई. उसकी तबियत खाने खाने के दौरान ही बिगड़ गई. जिसे सास ने अपनी अवहेलना समझा और उल्टे माफी मंगवाने पर अड़ गई.

सौ.सांकेतिक: बहू के लिए खाना बनाकर खिलाने लगी सास बाद में सामने आया ‘ज़हरकांड’!

सास ने क्यों किया ऐसा?

महिला ने बताया कि उसकी सास यानि पति की मां उन दोनों से मिलने के लिए उनके घर आईं और साथ में दोनों के लिए खाना लाई. उन्होंने बेटे-बहू का खाना परोसा. मगर आश्चर्यजनक रुप से सास दोनों के लिए अलग-अलग डिशेज लाई थी. जिसे देखकर महिला को कुछ अजीब लगा मगर उन्हें बुरा न लगे इसलिए उसने बिना कुछ पूछे खाने लगी. खाने के स्वाद में कुछ कड़वाहट लगी मगर फिर वो संकोच के मारे कुछ नहीं कह सकी (There was some bitterness in the taste of the food but then she could not say anything due to hesitation.). लेकिन बात तब बढ़ गई जब खाने की आखिरी लेयर में उसे कुछ काला पावडर जैसा भरा मिला.

खाने में मिला था कुछ ‘संदेहास्पद’

खाने में मिले पावडर के बारे में सवाल पूछने पर सास ने बताया की वो एक नए तरह का मसाला है जिसे उन्हें एक दोस्त ने दिया है. लेकिन अगले ही पल महिला को उल्टियां आनी शुरु हो गई और कुछ देर में उसकी हालत बेहद खराब हो गई (Woman’s health deteriorated after eating) जिसके बाद पति ने ही मां पर सवाल उठा दिया. पत्नी की तबियत बिगड़ने पर पति ने खाने में मिले संदेहास्पद पावडर के बारे सवाल पूछना शुरु कर दिया. जिसे मां ने अपनी अवहेलना माना बहू पर नाराज़ हो गई. उसने बहू पर बेइज़्ज़ती का आरोप लगा दिया (Mother-in-law got angry at the daughter-in-law, assuming the disregard.) और उसी से उनके माफी मांगने की बात पर अड़ गई और साथ लाया सारा खाना वापस खाली कर अपने साथ लेती गई. रेडिट ( Reddit) पर ये वाकया शेयर होने के बाद लोगों ने राय दी की सास ने उसे ज़हर देने की कोशिश की. एक ने बताया कि दो लोगों के लिए अलग-अलग खाना लाना और परोसना उनकी गलत नियत बयां कर रहा है.