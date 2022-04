बिजली की रफ्तार से गाड़ी दौड़ाकर गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा शख्स, पुलिस से बोला- 'प्यार ने किया मजबूर'

आपने भी सुना होगा कि इंसान प्यार में अंधा हो जाता है, लेकिन एक शख्स ऐसा भी है, जो प्यार में अपनी जान ज़ोखिम में डालकर प्रेमिका से मिलने (Driver Caught Speeding High) पहुंच गया. जब पुलिस को इन जनाब की जानलेवा आशिकी (driver speeding at 164 km per hour to see girlfriend) के बारे में पता चला तो प्रेमी ने बताया कि उसने ये सब प्यार के हाथों मजबूर होकर किया.

ये मामला ब्रिटेन (United Kingdom News) का है, जहां ईस्टर संडे पर थॉमस वैली पुलिस (Thames Valley Police) ने एक ऐसे ड्राइवर को पकड़ा, जो बिजली की रफ्तार से अपनी गाड़ी भगा रहा था. जब पुलिस ने उसे तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा तो ड्राइवर ने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड (Lover speeding at 164 km per hour to see girlfriend) से मिलने जा रहा है और उसने अपने प्यार के लिए ऐसा किया है. कहानी पूरी फिल्मी है, और थॉमस वैली पुलिस ने इसे फेसबुक (Fcebook) पर अपलोड करके लोगों का भरपूर मनोरंजन किया है.

और भी हैं ऐसी घटनाएं …

पिछले साल दुबई में एक महिला ने अपना क्रेडिट कार्ड चोरी होने की शिकायत की थी, लेकिन बाद में पता चला था कि पति ने उसके क्रेडिट कार्ड के ज़रिये अपन गर्लफ्रेंड के ट्रैफिक फाइन को भरा था. जब महिला ने बैंक में अपना कार्ड फ्रीज़ कराने के रिपोर्ट की, तो उसे इस ट्रांजैक्शन के बारे में पता चला. हालांकि बाद में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाली महिला को समन किया गया था और पता चला कि उसका ब्वॉयफ्रेंड उस महिला का पति है, जिसका क्रेडिट कार्ड गुम हुआ था.