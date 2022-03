महिला पुलिस अधिकारी ने नौकरी छोड़ शुरु कर दिया गंदा काम, अब वर्दी उतार कमाने लगी 3 गुना

करियर से जुड़ा कोई फैसला चाहे जितना भी सोच-समझकर लिया गया हो. उसमें बदलाव की गुंजाइश बन ही जाती है. कई बार पसंदीदा जॉब में रहकर भी कुछ ऐसा आकर्षक प्रस्ताब सामने आ जाता है कि दिल मचल ही जाता है. ठीक इसी तरह एक अधिकारी का मन भी मचला और आज वो पूरी तरह बदल गई.

10 साल तक पुलिस अधिकारी रहने के बाद टाटी वेग (Tati Weg)ने एडल्ट मॉडलिंग शुरु कर दी. सालों तक ब्राज़िलियन पुलिस फोर्स (Brazil’s preventive police force) में अपनी सेवाएं दी. लेकिन अब वो अपनी नौकरी बदलकर OnlyFans साइट के फेमस मॉडल बन गई है. टाटी के मुताबिक उन्हें अपने दोनों प्रोफेशन पसंद रहे हैं. न उन्हें पुलिस की नौकरी से प्रॉब्लम थी न ओनलीफैन्स से. लिहाज़ा उन्हें अतीत से कोई शिकायत नहीं है.

सौ.इंस्टाग्राम: कभी नहीं करती पुलिस और OnlyFans की तुलना

पुलिस अधिकारी से बन गई एडल्ट स्टार

10 साल तक पुलिस में रहने के अलावा टाटी ने कानून की पढ़ाई भी की है. वो जल्द ही अपनी प्रैक्टिस भी शुरु करने वाली थीं कि तभी लाइफ में नया मोड़ आया और वो पुलिस और कानून के चक्कर के निकलकर ऐसे धंधे में चली गई जहां एक बार जाने के बाद शायद ही कोई वापस आना चाहता हो. वजह है वहां होने वाली शानदार कमाई. जिसके बाद कोई और प्रोफेशन रास नहीं आता. हालांकि टाटी का कहना है कि वो पुलिस अधिकारी के तौर पर भी बेहद खुश और संतुष्ट थीं. और अब उन्हें OnlyFans की एडल्ट मॉडल बनकर भी कोई अफसोस नहीं है.

‘कोई प्रोफेशन किसी से बेहदर या बद्तर नहीं होता’

टाटी वेग तब सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने पुलिस फोर्स छोड़ने के बाद वर्दी का कारोबार शुरु कर दिया था. साथ ही एक कार्निवल के लिए बॉडी पेंट कराकर सड़क पर मार्च भी किया था. इस कार्निवल में टाटी ने एंटीहीरो वेनम का रुप लिया था (Tati took the form of Anti Hero Venom at Carnival). ये कार्यक्रम ब्राज़ीलियाई सदस्यता स्ट्रीमिंग सेवा कैलिफ़ोर्निया टीवी को बढ़ावा देने के लिए किया गया था. वहीं इंस्टाग्राम पर 53,800 फॉलोअर्स वाली टाटी ने कहा कि कोई भी काम किसी से बेहतर या बद्तर की कैटेगरी में नहीं आंका जा सकता. सबका अपना महत्व है. मैं भी अपने अतीत और वर्तमान से कभी तुलना नहीं करती. टाटी दोनों से खुश हैं. आपको बता दें टाटी पुलिस अधिकारी के अलावा प्रोफेशनल वकील और डीजे भी रही हैं मगर अब वो अपना पूरा वक्त एडल्ट साइट OnlyFans को देती हैं.