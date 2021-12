प्रेगनेंट महिला ने बुजुर्ग के लिए नहीं छोड़ी सीट, लोगों की ओर से आईं अजीब प्रतिक्रियाएं

कई बार ऐसा होता है कि सफर के दौरान हम जिस सीट (Offering Seats to Needy Persons) पर बैठे होते हैं, उसकी हमसे ज्यादा ज़रूरत किसी और को होती है. ऐसे में आगे बढ़कर उनकी मदद करना एक अच्छी चीज़ मानी जाती है. हालांकि एक महिला के साथ बस में जो हुआ, वो बिल्कुल अलग परिस्थिति थी. महिला प्रेगनेंट (Pregnant Woman) थी और अपनी सीट पर बैठी हुई थी. इसी बीच एक बुजुर्ग महिला जब उसके पास आई, तो उसने अपनी सीट छोड़ने (Pregnant woman refuses to give up seat) से इनकार कर दिया. महिला की इस हरकत पर लोगों की प्रतिक्रियाएं बेहद अजीबोगरीब थीं.