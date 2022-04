पुष्पा देख परीक्षा देने पहुंचा छात्र, 10वीं की आंसर शीट में ठोंका डायलॉग - 'अपुन लिखेगा नहीं'

पुष्पा: द राइज’ (Pushpa: The Rise) को रिलीज़ हुए काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन लोगों के सिर से इसके गानों और डायलॉग्स (Pushpa Popular Dialogue) का नशा उतर ही नहीं रहा है. लोग अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इससे जुड़े हुए वीडियो तो डाल ही रहे हैं, अब छात्रों (Student Wrote Pushpa Dialogue in Copy) पर फिल्म का ऐसा बुखार चढ़ा हुआ है कि वो परीक्षा (Pushpa Dialogue in Exam) में भी अपनी क्रिएटिवटी (Pushpa Dialogue On Answer Sheet) दिखाने से बाज नहीं आ रहे.

इस वक्त ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक 10वीं के बच्चे की आंसर शीट का पन्ना वायरल हो रहा है. अब तक परीक्षा में आपने बच्चों को एक्ज़ामिनर के आगे पास कर देने की रिक्वेस्ट करने वाली कविताएं-कहानियां लिखते हुए देखा होगा, लेकिन इस छात्र का एटीट्यूड ही अलग था. पुष्पा के फैन इस छात्र ने अपनी आंसर शीट पर ही साफ कर दिया कि वो झुकेगा … हमारा मतलब लिखेगा नहीं.

कॉपी पर लिखा पुष्पा का डायलॉग

वायरल हो रही आंसर शीट में 10वीं के एक छात्र ने पहले ही पेज पर अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं. इस आंसर शीट में लड़के ने बड़े ही एटीट्यूड में लिखा है – ‘पुष्पा, पुष्पराज… अपुन लिखेगा नहीं.’ ये आंसर शीट पश्चिम बंगाल के स्टूडेंट की बताई जा रही है और इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. जिसने भी ये शीट देखी है, उसकी हंसी छूट गई. कुछ लोगों का दिमाग ये सोचकर चकरा गया कि इस बच्चे को पास-फेल होने का ज़रा भी डर नहीं है.

लोगों ने भी लिए जमकर मज़े

अब वायरल हो रही आंसर शीट किसकी है, ये तो सही-सही पता नहीं चला है, लेकिन इस शीट की तस्वीर Manoj Sarkar नाम के यूज़र ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की है. लोगों ने भी जब इसे देखा तो मज़े लेने शुरू कर दिए. ज्यादातर लोगों ने जहां हंसने वाले इमोटिकॉन से रिएक्ट किया, वहीं एक यूज़र ने लिखा- इस लड़के ने पुष्पा कुछ ज्यादा ही बार देख ली है. एक अन्य यूज़र का कहना था कि उस टीचर का क्या हाल होगा, जिसे ये शीट मिली है.