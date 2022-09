'घर पर ही कैसे तोड़ें हाथ-पैर?', रूस में गूगल पर ट्रेंड कर रहे हैं ऐसे-ऐसे सवाल, जानिए क्यों देश से भागना चाहते हैं लोग ....

Weird Questions Trending on Google in Russia: रूस में इस वक्त एक अलग ही किस्म का माहौल बना हुआ है. जब से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में करीब 3 लाख रिज़र्व सैनिक बल भेजने का ऐलान किया है, यहां लोग अफरा-तफरी में आ गए हैं. कुछ लोग रूस की सीमा से सटे देशों में पलायन कर रहे हैं तो कुछ लोग अजीबोगरीब सवाल गूगल (How to Break Hand and Leg Trending in Russia) पर सर्च करने में जुटे हैं.

रूसी राष्ट्रपति (Russia President) व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) का कहना है कि यूक्रेन में रूसी कब्ज़े वाले इलाकों शांति बनाए रखने के लिए सैनिक बलों की ज़रूरत है. तो वहीं रूसी लोग इस ऐलान के बाद से ही रूस से भागने की फिराक में हैं और गूगल पर ‘एक पैर कैसे तोड़ें’ और ‘घर में हाथ कैसे तोड़ें’ जैसे सवाल सर्च कर रहे हैं. वे ऐसा करके सेना में भर्ती होने से बचना चाहते हैं.

Google से पूछ रहे हैं – ‘How to break an arm at home?’

वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रूस में गूगल पर अजीबोगरीब सवाल ट्रेंड कर रहे हैं. लोग गूगल से पूछ रहे हैं- ‘how to leave Russia’ ‘how to break one leg’ और ‘how to break an arm at home’.ये सवाल वे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वे युद्ध में जाने से बचना चाहते हैं. खुद को नुकसान पहुंचाकर वे भर्ती से बच निकलने की कोशिश में हैं. रूस में एक धड़ा यूक्रेन से युद्ध के पक्ष में पहले से ही नहीं था और इस ऐलान के बाद तो लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं. वहीं रूस में देश से बाहर जाने वाली फ्लाट्स भी लगभग फुल चल रही हैं.

पुतिन के ऐलान के बाद से रूस में अफरा-तफरी मची हुई है.

यूक्रेन के चार हिस्सों को मिलाने की तैयारी

रूस यूक्रेन के 4 हिस्सों को मिलाने की तैयारी में है. वो डोनेत्स्क, लुहांस्क, खुरासान और ज़ापोरिज्जिया को अपना हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है. पुतिन ने इन जगहों पर जनमत संग्रह का आदेश दिया है. उनके मुताबिक लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक और डोनेत्स्क पीपुल्स रिपब्लिक को भी आंशिक रूप से आज़ादी मिल गई है. रूसी रक्षा मंत्री की ओर से इसी सिलसिले में 3 लाख रिज़र्व सैनिकों की तैनाती का ऐलान किया गया है. इसी बीच पुतिन पश्चिमी देशों को भी रूस के रास्ते में नहीं आने की चेतावनी दी है.