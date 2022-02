खोजकर्ताओं के हाथ लगी दुर्लभ शार्क, आर-पार दिखता है सबकुछ

खोजकर्ता और वैज्ञानिक नित नई खोज, नित नए आविष्कार करते रहते हैं. धरती का सीना चीर कर तो कभी समंदर की गहराई में घुसकर वो कुछ न कुछ नया तलाशने की कोशिश में रहते हैं. इसी का नजीता होता है कि हम और आप धरती के गूढ़ रहस्यों से वाकिफ हो पाते हैं.

न्यूजीलैंड (New Zealand) के तट पर एक ऐसे दुर्लभ जीव का पता चला है जो पहले कभी नहीं देखा गया था. उसकी शक्ल-ओ-सूरत देखकर उसे भूत कहा जाने लगा है. जी हां, शार्क की ऐसी प्रजाति जो बेहद दुर्लभ है. इस Ghost shark का शरीर पूरी तरह पारदर्शी है. उस पर गहरी काली आंखे उसके रुप को भूतिया बना रही है. इस घोस्ट शार्क को चिमेरा (chimaera) भी कहा जाता है.

समंदर की गहराई से छुपा दुर्लभ रहस्य

शार्क को खोजना आसान नहीं होता. उस पर भी बेबी शार्क को खोजना तो और भी दुर्लभ होता है. ऐसे में वैज्ञानिकों के हाथ लगा घोस्ट बेबी शार्क एक दुर्लभ घटना के तौर पर ही देखा जा रहा है. बेबी शार्क उस वक्त हाथ लगा जब एक टीम मछलियों की जनसंख्या के बारे में रिसर्च कर रही थी. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वॉटर एंड एटमॉस्फेरिक रिसर्च (National Institute of Water and Atmospheric Research) के वैज्ञानिकों ने इसे न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप (New Zealand’s South Island) के पास करीब 0.7 मील की गहराई पर देखा था. वैज्ञानिकों के मुताबिक बेबी शार्क के मिलने से इस प्रजाति के जीव की बायोलॉजी और इकोलॉजी समझने में काफी मदद मिल सकती है.

नए रिसर्च पर काम शुरु करेगी टीम

टीम के हाथ लगे बेबी शार्क पर अब रिसर्च होगा. वैज्ञानिकों का कहना है की उसके टिश्यू के सैंपल के ज़रिए मछलियों की बायोलॉजी को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी. वहीं ये भी बताया कि भले ही इस जीव को घोस्ट शार्क नाम दिया गया है मगर असल में ये है एक मछली जिसका नाम कार्टिलाजिनस (Cartilaginous) है. इसका मतलब है कि इसका कंकाल कार्टिलेज का बना हुआ है (Skeletons are made mostly of cartilage). जिसके चलते ये भूत जैसे नज़र आने लगते हैं. इसी प्रकार 2021 के आखिर में यानि दिसंबर महीने में प्रशांत महासागर की हज़ारों मीटर की गहराई में बर्रेली नाम की मछली (Discovery of a barreleye fish thousands of meters below the Pacific ocean) की खोज से वैज्ञानिक बहुत उत्साहित थे.