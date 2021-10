खूबसूरत कहलाने से है महिला को चिढ़, खुद को बनाना चाहती है जीती-जागती 'चुड़ैल'

दुनिया में कई तरह के शौक (Weird Habits Of People) वाले लोग आपने देखे होंगे. किसी को टैटू पसंद है तो उसने अपनी पूरी बॉडी में टैटू बनवा लिए. किसी को लंबे बाल पसंद है तो उसने घुटने तक लंबे बाल उगा लिए. लेकिन शायद ही आपने कभी ऐसा आदमी देखा होगा, जिसे खुद को बदसूरत और भद्दी कहलवाना (Woman Lives To Be Called Devil) पसंद हो. या कोई ऐसी महिला जो चाहती हो कि लोग उसे चुड़ैल समझे और बुलाए. लेकिन आज हम जिस महिला की बात करने जा रहे हैं उसे कुछ ऐसा ही शौक है. 25 साल की शैनी को काफी अच्छा लगता है जब लोग उसे देखकर डर जाते हैं. इस शौक को पूरा करने के लिए उसने अपना हुलिया पूरी तरह बदल लिया. शैनी ने अपनी बॉडी में ना सिर्फ कई टैटू करवाए बल्कि अपनी आंखें भी बेहद डरावनी बनवा ली हैं.

हाल ही में एक मेकअप आर्टिस्ट ने शैनी का मेकओवर किया. शैनी ने अपनी बॉडी में जितने टैटू बनवाए थे, उसे मेकअप के जरिये कवरअप किया गया. इसके बाद शैनी को लेंस लगाए गए. इसके बाद शैनी एक नॉर्मल लड़की जैसी दिखने लगी. लेकिन अपने इस हुलिए को देख शैनी डर गई. उसका कहना है कि अब नॉर्मल दिखना उसके लिए बेहद अजीब सा है. उसे अच्छा लगता है जब लोग उसे देखकर घूरते हैं. उसे अपना सो कॉल्ड चुड़ैल वाला हुलिया काफी पसंद है.

उसकी बॉडी में 10 पियर्सिंग मौजूद है

चुड़ैल सा लुक पाने को बेले पापड़

शैनी ने अपना लुक चुड़ैल जैसा बनाने के लिए कई ट्रांसफॉर्मेशन करवाए. शैनी की बॉडी ट्रासंफॉर्मशन में कई टैटू, कान के छेद को बेहद बड़ा बनवाना, अपनी आंखों की पुतलियों का रंग बदलवाना शामिल है. उसने बताया कि अब अगर कोई उसे नहीं घूरता है तो उसे बेचैनी होने लगती है. हाल ही में शैनी ने एक टीवी शो में हिस्सा लिया था. इसमें मेकअप आर्टिस्ट ने उसे चुड़ैल से वापस नॉर्मल महिला का लुक दिया था. लेकिन खुद को साधारण देखकर वो डर गई थी.

खूबसूरत दिखना उसके लिए बुरे सपने जैसा है

किया गया ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन

टीवी शो के लिए शैनी के 20 टैटू को कवरअप किया गया. उसे अच्छे से मेकअप से ढंकने में घंटों लग गए. शैनी को ब्लू रंग की ड्रेस पहनाई गई. साथ ही ग्लॉसी लिपकलर लगाए गए. पिंक आईलैशेज में वो काफी खूबसूरत नजर आ रही थी. शैनी की बॉडी में कुल 10 पियर्सिंग हैं. साथ ही उसके कान के छेद को 42 मिलीमीटर स्ट्रेच किया गया है. ऐसे में इन सभी को मेकअप से छिपाने में अच्छी-खासी मेहनत करनी पड़ी. इतना ही नहीं, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए शैनी ने पहली बार हील्स पहने.

खुद को डरवाना कहलवाना उसे काफी पसंद है

नहीं पसंद आया नया लुक

शैनी ने डेली स्टार से बातचीत में बताया कि जब मेकअप के बाद उसने खुद को आईने में देखा तो डर गई. ये नॉर्मल लुक उसके लिए डरावना है. वो अपने डेविल लुक के साथ बबेहद खुश है और आगे और भी पियर्सिंग और टैटू बनवाना चाहती है. फिलहाल लोग शैनी के मेकअप लुक को काफी पसंद कर रहे हैं. कई लोगों ने उसे ऐसे ही रहने की रिक्वेस्ट की. हालांकि, शैनी अब कभी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करवाना चाहती है.