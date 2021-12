'मोगली गर्ल' ने 12 दिन खूंखार जानवरों के बीच बिताए, 7 साल बाद भी याद है खौफनाक कहानी

Real life Mowgli Girl : जाको राखे साइयां, मार सके ना कोय. वाकई जिसकी मौत नहीं लिखी है, वो खूंखार जंगली जानवरों (12 Days Living With Wild Animals) के चंगुल से बचकर भी ज़िंदा रह सकता है. 11 साल की करीना चिकितोवा (Karina Chikitova) की कहानी भी इसी कहावत के इर्द-गिर्द घूमती है. उसने जिस तरह बेहद छोटी उम्र में मौत से आंखमिचौली (4 year old girl survived in forest) खेलकर अपनी जान बचा ली, वो दुनिया में हर किसी को दंग कर देने वाली कहानी (Horror Stories of Forest) थी. 2 हफ्ते तक जंगली जानवरों के बीच रहकर करीना ने जब वापसी की तो उसके परिवार समेत रेस्क्यू दल भी हैरान था.