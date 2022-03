मेकअप करते ही बदसूरत दिखने लगती थी महिला, नो Make-Up लुक में देखते ही उड़े लोगों के होश

सैमी जो हेलफोर्ड (Sammie-Jo Hailford) की पहचान एक बिग आईब्रो वाली महिला के तौर पर थी. जिसके चलते लोग उन्हें नापसंद भी करते थे. कई बार तो बच्चे उन्हें देखकर डर जाते थे, छोटी लड़कियां हंसने लगती थी. मगर सैमी को इन सबसे बेफिक्र ही रहती थी. वो ऐसी भौहें बनाकर दूसरों की पसंद की बजाय अपनी मर्ज़ी और पसंद से जिंदगी जीने को प्राथमिकता देती हैं और दूसरों को भी यही सलाह देना चाहती हैं.

अपनी मोटी भौहों के चलते पहचान बनाने और ट्रोलर्स के निशाने पर रहने वाली UK की सैमी ने अब बिना मोटी भौहों वाला लुक सोशल साइट पर शेयर किया (The look without thick eyebrows was shared on the social site) जिसे लोगों ने खूब पसंद किया है. उनका ये नया रूप देखकर फॉलोअर्स का रिएक्शन शानदार रहा. सैमी ने खासतौर पर उन ट्रोलर्स को दिखाने के लिए अपनी आईब्रो का पेंट हटाकर ये फोटो शेयर कि जो उनके लुक्स की वजह से उनके मां होने पर सवाल उठा रहे थे.

Eyebrows पर से पेंट हटाने की तस्वीरें देख लोग बोले, इसके बिना ही बहुत खूबसूरत

बिना पेंट किए ऐसी दिखती हैं सैम

अपनी आईब्रो का पेंट हटाता एक वीडियो सैमी ने टिकटॉक पर शेयर किया जहां उनके करीब 90 हज़ार फॉलोअर्स हैं उन सभी के बीच अपने इस नए लुक में आकर उन्होंने सबकी बोलती बंद कर दी. कुछ दिन पहले जो लोग उन्हें इतनी मोटी Eyebrows की वजह से भद्दा और घटिया मेकअप करने वाली कहकर ट्रोल कर रहे थे वही आज उनकी तारीफ करने लगे. उनके इस नए वीडियो को अब तक तकरीबन 20 हज़ार से ज्यादा लोगों ने पसंद किया है. आपको बता दे कि दो बच्चों की मां सैमी पिछले 1 साल से अपनी Eyebrows को आधा माथा कवर करने जितनी चौड़ाई में पेंट करती हैं. साथ ही वो ये भी बताती हैं इसके पीछे उनका मकसद सिर्फ ये संदेश देना है कि मेकअप करना, सुंदर दिखना या अपनी तरह से जीना हर किसी का अपना हक है.

सौ.सोशल मीडिया: नए रुप को देखकर फॉलोअर्स हो गए सरप्राइज़्ड

नए रुप को देखकर Troller’s की हो गई बोलती बंद

उन्हें मोटी भौंहो के साथ देखकर ट्रोलर्स ने उनपर बेहद भद्दे कमेंट् किए थे जो अब उनके इस रुप को देखकर सरप्राइज़्ड है. वहीं उनके नए रुप के देखकर एक यूज़र ने लिखा- खूबसूरत, इसके बिना या इसके साथ, माने ये रखता है कि आप किसमें सहज महसूस करते हैं. एक और यूज़र ने लिखा- OMG आपके पास इतनी अच्छी भौहें हैं बिना मेकअप के. आपको इसकी ज़रूरत नहीं है. वहीं एक कहता है- मेकअप के बिना आप स्वाभाविक रुप से बहुत सुंदर हैं (You are naturally very beautiful without makeup). भौहों के पीछे मत छुपिए.