चट्टान के भी हैं कान ! नज़र बचाकर बदल पोज़िशन भी बदल लेती है Spy Rock

Spy Rock : आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी - दीवारों के भी कान होते हैं. आज हम आपको ये बताते हैं कि दीवारों के ही नहीं जनाब, चट्टानों के भी कान (Spy Rock in Russia) होते हैं. रूस में एक ऐसी चट्टान (Bizarre Spy Rock) है जो आपकी बातें आसानी से सुन सकती है. इस चट्टान की खासियत (Spy Rock can change position) इतनी ही नहीं है, ये आपकी नज़रों से बचकर अपनी लोकेशन (Robotic Rock Can Spy on Enemy) भी बदल सकती है और आप सोचते ही रह जाएंगे कि ये आंखों या वहम है या फिर कोई चमत्कार !