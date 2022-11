'दुनिया को परमाणु युद्ध से बचाने के लिए मंगल ग्रह से उतरा हूं मैं', लड़के ने किया अजीबोगरीब दावा!

Boy Claims He Was Sent From Mars To Earth: आपने दुनिया में विश्वयुद्ध की कई भविष्यवाणियां सुनी होंगी. कई बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की भी बातें कही जा चुकी हैं और आपको ये सही भी लगने लगती होंगी लेकिन इस बार आपको एक लड़के के ऐसे दावों के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जो सबसे जुदा हैं. वो कोई भविष्यवाणी तो नहीं है लेकिन कुछ अलग ही किस्म की बातें हैं, जो सिर्फ वही जान सकता है.

अपने विलक्षण दिमाग के चलते छोटी सी उम्र में ढेर सारी सुर्खियां बटोर चुके रूसी लड़के बोरिस (Boris Kipriyanovich) का दावा इस वक्त सुर्खियों में है, जिसमें उसने कहा था कि वो मंगल ग्रह से धरती पर अवतरित हुआ है और उसके यहां आने का मकसद दुनिया को परमाणु युद्ध से बचाना है. वो इसके साथ ही कहता था कि मगल ग्रह की उसका पिछला घर था और वहां के बारे में उसे सब कुछ पता है.

धरती को परमाणु युद्ध से बचाने के लिए हुआ जन्म’

बोरिस्का (Boriska Kipriyanovich) अब 25 साल का होगा, लेकिन बेहद कम उम्र में ही उसने अंतरिक्ष को लेकर अपने ज्ञान के चलते सुर्खियां बटोरी थीं. बचपन में ही उसने वैज्ञानिकों को अपने तेज़ दिमाग और हाई आईक्यू लेवल से हैरत में डाल दिया था. अब इस शख्स का दावा है कि वो पिछले जन्म में एलियन (Man Claims to born on Mars) था और पृथ्वी से उसका कोई नाता नहीं था. उसका दावा था कि मंगल ग्रह पर परमाणु युद्ध की वजह से सब खत्म हुआ और एलियंस सतह से नीचे रहने लगे. ऐसे में वो मंगल से धरती पर इसीलिए आया है, ताकि इसे परमाणु युद्ध के नुकसान से बचाया जा सके.

अब गायब हो चुके हैं मां-बेटे

बोरिस्का की मां एक डॉक्टर थीं और उन्होंने अपने बेटे को लेकर दावा किया था कि उनके बेटे का IQ लेवल हमेशा से ही काफी ज्यादा था. उसने कुछ महीने की उम्र से ही बोलना शुरू कर दिाय था और डेढ़ साल की उम्र में ही लिखने और पढ़ने लगा था. उसके माता-पिता जब उसे स्पेस के बारे में बताते थे, तो वो अक्सर मंगल ग्रह के बारे में बात करना शुरू कर देता था और छोटी सी उम्र में ही एलियन सभ्यता और अंतरिक्ष की बातें किया करता था. फिलहाल बोरिस और उसकी मां गायब हो चुके हैं, जो उनकी कहानी को और भी रहस्यमय बनाता है.