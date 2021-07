शक्ल देखकर चिढ़ाते थे लोग, टिकटोक स्टार बनने के बाद दर्ज हुआ दुनिया की सबसे बड़े मुंह वाली महिला का रिकॉर्ड

Woman with world’s largest mouth: अक्सर देखा जाता है कि कई लोगों को उनके हुलिए या उसके रूप के कारण चिढ़ाया जाता है. कुछ लोग तो इसे हंस कर टाल देते हैं लेकिन कई लोगों का इसकी वजह से आत्मविश्वास गिर जाता है लेकिन अमेरिका के कनेक्टिकट (Connecticut in the United States) में रहने वाली एक महिला जिसे अपने बड़े मुंह (Big mouth) की वजह से लोगों के ताने झेलने पड़ते थे, उसने अपने नाम एक रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है.दरअसल, टिकटोक स्टार सामंथा राम्सडेल (Samantha Ramsdell) के नाम पर आधिकारिक तौर पर दुनिया में सबसे बड़े मुंह वाली महिला (Woman with world’s largest mouth) होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज (Guinness World Record) किया गया है. सामंथा के वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटोक (Video sharing app) पर 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं. आपको बता दें कि वह अक्सर अपने फॉलोअर्स के साथ फनी वीडियोज शेयर करती रहती हैं. जानकारी के मुताबिक उन्होंने एक बार मैकडॉनल्ड्स के बड़े फ्राइज़ का एक पूरा हिस्सा अपने मुंह में भर लिया था जिसके बाद ज्यादा लोग उन्हें फॉलो करने लगे. आपको बता दे कि महिला के मुंह का साइज 6.52 cm gob है.

टिकटोक स्टार अब कहती हैं कि वह नबहुत अच्छा महसूस करती है कि वह अपनी असामान्य चीज की वजह से अब जश्न मना सकती है, जिसकी वजह से पहले वह बेहद असहज महसूस करती थीं. पेशे से मेडिकल सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव सामंथा ने बताया, “31 साल का होने और किसी ऐसी चीज के लिए रिकॉर्ड प्राप्त करने में सक्षम होना जिसके कारण मैं वास्तव में इतना बुरा महसूस करती थी. अब यह मेरे बारे में सबसे बड़ी, सबसे अच्छी चीजों में से एक है” उन्होंने आगे बताया, “अगर मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को सलाह देने के लिए कहा जाए जिसके शरीर में कोई एक बहुत बड़ा हिस्सा हो, या वास्तव में कुछ अनोखा हो जिसके कारण उसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से खिताब मिल सकता है, तो मैं कहूंगी कि यह करो!

सामंथा ने कहा, “इसे गर्व से करें और इसे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बनाएं. यह आपकी महाशक्ति है. यही वह चीज है जो आपको विशेष बनाती है और हर किसी से अलग होती है.” आपको बता दें कि असामान्य रूप से बड़ा मुंह होने के बावजूद, सामंथा ने पिछले साल तक सोशल मीडिया पर बड़ी मात्रा में मुंह में खाने को फिट करने की अपनी यूनिक क्षमता दिखाना शुरू नहीं किया था. सामंथा ने मूल रूप से अपने टैलेंट को दिखाने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स शुरू किए. वह यह नहीं जानती थीं कि उनके चेहरे की विशेषता इस तरह लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी.