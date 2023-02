मात्र 99 रुपये में मिल रहा है घर खरीदने का मौका! इस नई योजना के तहत मिलेगा लाभ, जानें क्या है पूरा प्रोसेस? 

Sasta Ghar Scheme: हर इंसान का सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो. लेकिन बढ़ती महंगाई के बीच घर खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती. इंसान अपना घर खरीदने के लिए सेविंग भी करता है. साथ ही वह सस्ते स्कीम वाले घर की तलाश में भी होता है. हम आपको एक ऐसे ही घर खरीदने के सस्ते स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आप बहुत ही सस्ते में अपना घर खरीद सकते हैं. इसकी कीमत जानकर आप हैरान रह जाएंगे. हेल्प टू बाय स्कीम (Help to Buy Scheme) के तहत वॉल्वरहैम्प्टन में मात्र 99.67 रुपये की कीमत पर घर खरीदने का मौका मिल रहा है.

सस्ते घर खरीदने वाले WANNABE नामक शख्स ने इस नई योजना की प्रशंसा की है. उन्होंने बताया कि व्यक्ति अपनी संपत्तियों को केवल 99.67 रुपये में खरीद सकते हैं. इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स के वॉल्वरहैम्प्टन सिटी में हेल्प टू बाय स्कीम (Help to Buy Scheme) के तहत दो, तीन और चार बेडरूम वाले घरों को बेच जा रहा है, जो निवासियों को 25 साल के लिए किराए पर लेने के बाद उन्हें खरीदने की अनुमति मिलेगी. इस स्कीम के तहत एक लॉयल्टी प्रीमियम निकाली जाएगी. इसके बाद आप केवल 99.67 रुपये (£1) में अपना घर खरीद सकते हैं. इस योजना के तहत 100 घर हैं.

हेल्प-टू-बाय स्कीम के तहत मिलेंगे घर

शुरुआती के 20 वर्षों के भीतर योजना छोड़ने पर किरायेदार अपना प्रीमियम नकद के रूप में ले सकते हैं. कंस्ट्रक्शन कंपनी विलमॉट डिक्सन 266 घरों का निर्माण कर रही है, जिनमें से कुछ अभी भी निर्माणाधीन हैं, और अन्य पहले ही बन चुके हैं. नए निवासी जेम्स टेलर, 26, 24 नवंबर को अपने साथी और बेटी के साथ हेल्प-टू-बाय स्कीम में अपना घर लेने के बाद इसमें शिफ्ट हो गए हैं. इंजीनियरिंग सुपरवाइजर ब्लैककंट्रीलाइव को बताया, 'हमें यह पसंद है. जाहिर है, दिन के दौरान इमारत के चलते यह थोड़ा शोर-शराबा होता है. इसके अलावा वीकेंड में यह शांत होता है. यह एक अच्छा क्षेत्र है, आपको किसी भी परेशानी के बारे में सुनने या जानने को नहीं मिलता है.'

हेल्प टू ओन योजना (Help to Own Scheme) क्या है?

हेल्प टू ओन योजना विशेष रूप से मेहनती लोगों और उनके परिवारों के लिए स्थापित की गई है, जिन्होंने अपने खुद के घर के सपने को पूरा करने के लिए जमा राशि बचाने के लिए संघर्ष किया है. इस योजना का उद्देश्य प्रमुख श्रमिकों को प्रॉपर्टी कमी को पूरा करने के लिए एक पटरी पर लाने में मदद करना है.