Amazing : समंदर के बीच बन रहा है ऑयल थीम पार्क, हेलिकॉप्टर से घूमने पहुंचेंगे टूरिस्ट

बेहतरीन बिल्डिंग्स और इंजीनियरिंग (Best Engineering in the world) के मामले में दुनिया भर में मशहूर सऊदी (Saudi Arabia Tourism) अरब अब एक और आश्चर्यजनक कारनामा कर रहा है. सऊदी अरब की ओर से साल 2030 तक एक ऐसा एडवेंचर पार्क (Oil Platform Extreme Theme Park) बनाने की घोषणा की गई है, जो समंदर के बीच तेल खनन (offshore oil platform) की जगह पर बनेगा.

ऑयल थीम्ड एक्स्ट्रीम थीम पार्क (Amazing Theme Parks) में आने वाले लोग समंदर के बीच तरह-तरह के एडवेंचर्स का मज़ा ले सकेंगे. पार्क का नाम भी ‘The Rig’ रखा जाएगा. माना जा रहा है कि ये अपनी तरह का अनोखा पार्क होगा और दुनिया भर के लोग इसे देखने के लिए सऊदी अरब का रुख करेंगे. टूरिज़्म के लिहाज से ये जगह सरकार के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाली है.

पार्क में होगा रोमांच ही रोमांच

एडवेंचर पार्क को 1.6 मिलियन वर्गमीटर के इलाके में बनाया जा रहा है. यहां रोलर कोस्टर राइड से लेकर सबमरीन, बंजी जंपिंग और स्काई डाइविंग जैसे रोमांचक खेल मौजूद होंगे. ‘The Rig’ से 3 होटल और 11 रेस्टोरेंट भी कनेक्टेड होंगे. इस बेहद भव्य पार्क के बनने के बाद उम्मीद की जा रही है कि दुनिया भर से सैलानी इसे देखने के लिए पहुंचेंगे. सऊदी अरब के पब्लिक इंवेस्टमेंट फंड की ओर से बताया गया है कि द रिग पर्यटकों के लिए बेहतरीन मेजबानी की व्यवस्थाएं रखेगा और उन्हें वॉटर स्पोर्ट्स का ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा, जो उन्होंने पहले नहीं देखा होगा.

हेलिकॉप्टर से थीम पार्क पहुंचेंगे लोग

अब समंदर के बीच होने की वजह से यहां पहुंचना भी अपने आपमें अलग रोमांच होगा. दरअसल द रिग तक पहुंचने के लिए सैलानियों को हेलिकॉप्टर से आना होगा. यहां एक सुपरयाट के ज़रिये वे पार्क तक आएंगे. इसमें 50 लग्ज़री बर्थ होंगी. दुनिया के सबसे पहले ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म पर बने पर्यटन सेंटर पर पहुंचने से लेकर यहां रहने तक का खर्च भी अच्छा खासा आने वाला है. हालांकि अभी इस पर बात नहीं की जा रही है. इसे लेकर YouTube वीडियो भी शेयर किया गया है कि ये शानदार डेस्टिनेशन कैसा दिखेगा.