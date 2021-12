हाथ में लगाई जाएगी माइक्रोचिप, स्कैन करते ही पता चल जाएगा वैक्सीन लगी है या नहीं

Omicron Variant के आने के बाद एक बार फिर Corona Vaccine को लेकर बहस छिड़ गई है. ऐसे में एक स्वीडिश कंपनी ने ऐसी माइक्रोचिप (Microchip can be embedded in Arms) बनाई है, जिसे हाथ में लगाया जा सकेगा. इसे स्कैन करते ही इंसान का वैक्सीनेशन स्टेटस पता चल जाएगा.