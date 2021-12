Shocking : छोटा सा मुंह फैलाकर सांप ने निगल लिया विशाल अंडा, रोंगटे खड़े कर देगा Video

Snake Viral Video : किसी भी जानवर (Wildlife Videos) को देखकर उसकी क्षमता का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है. कम से कम इस वक्त वायरल हो रहे एक सांप के वीडियो (Viral Video of Snake) को देखकर आप ऐसा ही कहेंगे. खौफनाक वीडियो (Scary Video of Snake) में एक सांप बड़ा सा अंडा अपने मुंह में रखने की जद्दोजहद (Snake Swallowed Big Egg) में जुटा हुआ है. इंटरनेट पर वायरल (Viral on Internet) हो रहे इस वीडियो में सांप को अंडा निगलते हुए देखकर कोई भी डर जाएगा. आपने इससे पहले अजगर को चीज़ें निगलते हुए देखा होगा लेकिन सांप को ऐसा करते देखना वाकई दंग (Shocking Video of Snake) कर देने वाला है.