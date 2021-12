आइंस्टाइन से भी ज्यादा स्मार्ट है 12 साल का बच्चा, IQ में बड़े-बड़ों को छोड़ा पीछे

जब कभी तेज़ दिमाग और तर्कशक्ति (Intelligence and Reasoning) की बात आती है, तो हम इसकी मिसाल के तौर पर महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन (Albert Einstein) का नाम लेते हैं. इंटेलिजेंस के मामले अगर कोई इस वैज्ञानिक को भी पीछे छोड़ दे, तो उसकी बुद्धि के सामने तो सिर झुकाना ही पड़ेगा. आपको जानकर हैरानी होगी कि एक 12 साल के ब्रिटिश बच्चे (12 year old boy has higher IQ than Einstein) ने ऐसा कर दिखाया है. उसने साबित कर दिया है कि उसकी स्मार्टनेस का स्तर आइंस्टाइन से भी ऊपर है.

ये कोई मज़ाक नहीं है. आपने IQ Test के बारे में बहुत बार सुना होगा. आपको ये पता होगा कि इस टेस्ट के ज़रिये इंसान की बुद्धि, विवेक और तर्कशक्ति की परीक्षा हो जाती है. इसी परीक्षा में 12 साल के बच्चे बार्नाबी स्विनबर्न (Barnaby Swinburn) ने महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन के स्कोर को पीछे छोड़ते हुए खुद को हाई आईक्यू सोसायटी मेंसा (MENSA) का सदस्य बना लिया है.

बच्चे की बुद्धि के आगे सिर झुका लेंगे आप

Daily Star के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom News) के ब्रिस्टल में रहने वाले बार्नाबी स्विनबर्न (Barnaby Swinburn) ने IQ Test में 162 का स्कोर हासिल करके सबको हैरान कर दिया है. सिर्फ 12 साल की उम्र में उसने 18 साल से कम आयुवर्ग में ये आश्चर्यजनक उपलब्धि हासिल की है. माना जाता है कि महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन का IQ लेवल 160 था, लेकिन इस बच्चे का लेवल उससे भी 2 प्वाइंट ज्यादा है. ये 18 साल से कम उम्र वाले वर्ग का सबसे ऊंचा स्कोर है. बार्नाबी को गणित और कैमिस्ट्री पढ़ना पसंद है. उसकी दिलचस्पी बिजनेस में भी है और वो काफी महत्वाकांक्षी है. आगे चलकर बार्नाबी प्रोग्रामर बनना चाहता है.

क्या होता है IQ Level ?

IQ जर्मन भाषा के टर्म Intelligenz-Quotient का शॉर्ट फॉर्म है। IQ स्कोर आपके सोचने-समझने की क्षमता और जानकारी के स्तर को बताता है. हमारा दिमाग किसी काम को कितने अच्छे से तरीके से करता है, हम किसी समस्या का समाधान कितनी जल्दी और बेहतर तलाश सकते हैं, किसी सवाल का जवाब हम कितनी जल्दी और सटीक दे सकता है.आजकल बहुत सी वेबसाइट्स पर IQ टेस्ट की सुविधा मिलती है. आप 5 मिनट में अपना IQ कैलकुलेट कर सकते हैं. हालांकि विशेषज्ञ इसके नतीजे हमेशा सही नहीं मानते हैं और मनोचिकित्सक के टेस्ट से इसका सही परिणाम निकलता है.