प्लास्टिक की बोतलों से आएगा आइसक्रीम में स्वाद ! वैज्ञानिकों ने तैयार की अनोखी तकनीक

Vanilla Ice Cream Made From Bottles : अगर आपसे कहा जाए कि प्लास्टिक की बोतलों से वनीला फ्लेवर (vanilla flavor from plastic waste) की आइसक्रीम बनाई जा सकती है, तो शायद आप इस बात को मज़ाक समझकर टाल देंगे. फिर भी यही बात अगर वैज्ञानिकों के मुंह से सुनने को मिले तो इसे सच मानना ही पड़ेगा. वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है, जिससे प्लास्टिक की बोतलों से आइसक्रीम में वनीला (Vanilla Flavor Extracting from Plastic Waste) का मज़ेदार फ्लेवर दिया जा सकेगा. ये बहुत ही दिलचस्प तरीका होगा.