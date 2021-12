अब खाने ही नहीं पहनने के भी काम आएगा मशरूम, वैज्ञानिकों ने बनाया वीगन लेदर

New Invention : सर्दियों में लेदर प्रोडक्ट (Leather Product) जितनी गर्माहट देते हैं, उतना शायद ही कोई दूसरा फैब्रिक (Fabric Made of Mushroom) देता है. चमड़े के उत्पादों के साथ अगर कोई दिक्कत है तो सिर्फ ये कि इन्हें जानवरों की त्वचा से बनाया जाता है. ऐसे में जीवहत्या के विरोधी इसे पहनने में गुरेज करते हैं. अब ऐसे लोगों के लिए वैज्ञानिकों ने एक दमदार विकल्प (Vegan Alternative of Leather) ढूंढ निकाला है. चमड़े जैसी खूबियों और लुक वाला एक फैब्रिक वैज्ञानिकों (Scientists made fabric out of mushroom) ने लैब में तैयार कर लिया है, जो प्योर वीगन होगा. सीधा मतलब है कि इसे पौधों से बनाया जाएगा लेकिन क्वालिटी लेदर जैसी होगी.