वैज्ञानिकों ने खोजा ऐसा तपता हुआ ग्रह, जहां सिर्फ 16 घंटे का होता है एक साल

New Planet Discovered by Scientists : अंतरिक्ष (Space Exploration) में न जाने कितने रहस्य छिपे हुए हैं. इन्हीं रहस्यों पर से पर्दा हटाने के लिए वैज्ञानिक (New Research on Space) हर दिन कुछ न कुछ नया खोजते रहते हैं. हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसे अजीबोगरीब ग्रह (Planet has a Year of 16 hours) को खोज निकाला है, जहां कुछ घंटों में ही साल बदल जाता है. ये स्टडी एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल (Astronomical Journal) में पब्लिश की गई है, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मांड (Hot Planet in the Space) में एक ऐसा ही गर्म ग्रह है, जहां 16 घंटे के अंदर ही साल बदल जाता है.