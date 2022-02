वैज्ञानिकों ने बनाई ऐसी Beer, दबाकर पियो फिर भी नहीं छाएगा सुरूर !

Scientists Made Non Alcoholic Beer : यूं तो किसी भी तरह के नशे की आदत न ही लगाई जाए तो अच्छा है लेकिन इससे कम से कम नुकसान हो, ऐसा कोई रास्ता मिल जाए तो बात बन ही जाती है. जो लोग बियर के शौकीन हैं लेकिन वे एल्कोहॉल से दूर रहने का मन बना रहे हैं, उनकी इस समस्या का वैज्ञानिकों ने समाधान (Non Alcoholic Beer Tasts like Real) दे दिया है. न तो उन्हें बियर के स्वाद से समझौता करना पड़ेगा, न ही इसकी तलब से.

डेनमार्क (Denmark) के वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने एक ऐसी बिना एल्कोहॉल की बियर तैयार कर ली है, जिसका स्वाद बिल्कुल ओरिजनल बियर की ही तरह है. इसके ज़रिये वे लोग अपनी तलब को शांत कर सकेंगे, जो इसे छोड़ नहीं सकते लेकिन इसके नुकसान से बचना चाहते हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि इस नई बियर का स्वाद उतना ही सैटेस्फाइंग है, लेकिन नशे का तत्व इसमें नहीं है.

बियर पीकर नहीं छाएगा सुरूर

इस बियर को यूनिवर्सिटी ऑफ कोपहेगन के शोधकर्ताओं ने मिलकर बनाया है. इसके लिए उन्होंने सैचैरोमायेस सेरेविसेइ (Saccharomyces cerevisiae) नाम के खमीर के मसालों का इस्तेमाल किया है. इस रिसर्च में शामिल प्रोफेसर के मुताबिक अबतक नॉन एल्कोहॉलिक बियर में जो चीज़ कम लगती थी, वो इसकी सुंगध थी. जब बियर से एल्कोहॉल निकाला जाता है, तो इससे एक खास सुंगध भी खत्म हो जाती है. सालों की रिसर्च के बाद अब खास खमीर के ज़रिये बियर में मोनोटरपेनॉइड्स का उत्पादन किया गया है, जो इसे वही फ्लेवर लौटा देता है. ये बिना नशे की बियर के मामले में गेमचेंजर साबित होने वाला है.

ये भी पढ़ें- दूसरे की जान बचाने के लिए दान दी किडनी, घर पहुंच गया 10 लाख का हॉस्पिटल बिल !

कृत्रिम तरीके से दिया जाएगा फ्लेवर

जो फ्लेवर नेचुरल तरीके से हॉप्स के ज़रिये बियर में आता है, उसे वैज्ञानिकों ने कृत्रिम तरीके से पा लिया है. डेनमार्क के वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि को अक्टूबर के अंत तक देश में लॉन्च किए जाने की योजना बनाई गई है. इससे पहले भी इस बिना नशे वाली बियर का चलन मार्केट में था, लेकिन अब नए एक्सपेरिमेंट से इंडस्ट्री को और फायदा हो सकता है क्योंकि हॉप्स को उगाना ही अपने आपमें काफी पानी और पैसे बहाने का प्रोजेक्ट है, जिसका फ्लेवर वैज्ञानिक लैब में तैयार कर चुके हैं.