10 साल पहले रेत में गिरा मिला था काला पत्थर, अब वैज्ञानिकों के सामने आया छिपा हुआ राज!

दुनिया में कई तरह के राज छिपे हैं. इतने सालों में पृथ्वी के रहस्यों को वैज्ञानिक सुलझाने में लगे हुए हैं. लेकिन ना सिर्फ उनका इंट्रेस्ट पृथ्वी के रहस्यों में है, बल्कि वो अंतरिक्ष पर भी अपनी नजर रखे हुए हैं. कई वैज्ञानिक अंतरिक्ष में किसी और ग्रह पर जिंदगी की तलाश (Life On Other Planet) में जुटे हैं. कई बार ऐसा लगता है कि खोज पूरी हुई है. लेकिन फिर कोई ना कोई अड़चन इसमें आ ही जाती है. हालांकि, वैज्ञानिकों का कहना है कि जल्द ही ऐसा ग्रह ढूंढ लिया जाएगा. इसमें से सबसे ऊपर मार्स (Life On Mars) यानी मंगल ग्रह है. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आने वाले सालों में इसपर इंसान रह पाएंगे.

इस बीच 2011 में सहारा रेगिस्तान में मिला एक काला पत्थर इन दिनों चर्चा में है. रेगिस्तान में मिले इस पत्थर में कुछ अलग था, इसका अंदाजा साइंटिस्ट्स ने उसी समय लगा लिया था. लेकिन इसके अंदर क्या रहस्य था, ये शायद अब जाकर सामने आ रहा है. ये कोई आम काला पत्थर नहीं था. ये मंगल ग्रह से आया एक दुर्लभ उल्का पिंड था. इसे वैज्ञानिकों ने रिसर्च के लिए अपने पास रख लिया था. तब से लगातार इसकी जाँच की जा रही थी. अब सामने आया है कि इसके जरिये मंगल पर जिंदगी का अहम राज पता किया गया है.

2011 में रेगिस्तान से बरामद होने के बाद 2013 से इसपर स्टडी शुरू की गई थी. माना जा रहा है कि इस पत्थर की उम्र 2.1 बिलियन साल है. इसके अलावा उल्कापिंड के अंदर कौन से मिनरल्स हैं, इसकी भी जांच की जा रही है. अभी तक की जांच में इस काले पत्थर के अंदर वैज्ञानिकों को जिरकॉन मिला है. जिरकॉन का निर्माण कई-कई अरब साल में होता है. ऐसे में मंगल के अस्तित्व और उसके इतिहास के और भी पुराना होने का अनुमान लगाया जा रहा है.

पत्थर ने मंगल पर जिंदगी के नए राज खोलने के सबूत दिए हैं

इससे पहले की स्टडीज में सामने आया था कि 4.2 बिलियन साल पहले मंगल पर जीवन था. हालांकि, इसका कोई सबूत नहीं है लेकिन कई वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं. इस काले पत्थर की स्टडी को साइंस एडवांसेज जर्नल में छापा गया. अब वैज्ञानिको को उम्मीद है कि इस पत्थर के जरिये वो ये पता लगा पाएंगे कि वाकई मंगल ग्रह पर जिंदगी कभी थी या नहीं? अगर थी तो कब और आखिर ये खत्म कैसे हो गई?