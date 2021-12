एलियन जैसी दिखने वाली मछली, माथे पर हैं हरी आंखें और कांच की तरह पारदर्शी है त्वचा !

Unique Fish Has Eyes on Forehead : समंदर की दुनिया (Ocean Life) काफी बड़ी और रहस्यमयी है. यहां हज़ारों-करोड़ों तरह के जीव-जन्तु (Water Mammals) रहते हैं. कुछ जीवों को तो पहचाना जा चुका है, लेकिन तमाम ऐसे प्राणी भी हैं, जिन्हें वैज्ञानिक आज भी पहचानने की कोशिश कर रहे हैं. एक ऐसी ही मछली को वैज्ञानिकों (Scientists found Barreleye Fish) ने पहचाना है, जो किसी एलियन (Alien Like Fish) से कम नहीं है. ये मछली आम मछलियों की तरह बिल्कुल नहीं है.