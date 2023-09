कार का खुफिया बटन, दबाते ही झट से ठंडी हो जाएगी गाड़ी, 99 फीसदी लोगों को नहीं होगा इसका पाता!

गर्मी के मौसम में कार के अंदर यात्रा करने वाले लोगों के लिए बड़ी उलझन रहती है. कार का शीशा खोलें या ना खोलें, क्योंकि अगर वो शीशा खोलेंगे तो गर्म हवा अंदर आएगी और गर्मी ज्यादा लगेगी. दूसरी ओर अगर वो शीशा बंद करेंगे और एसी चला लेंगे तो ईंधन ज्यादा खर्च होने लगेगा. पर क्या आप जानते हैं कि बहुत सी कारों में इस उलझन को दूर करने का भी एक तरीका मौजूद होता है जिसके बारे में 99 फीसदी लोगों को नहीं पता होता. कारों में एक खुफिया बटन (Secret Button in Car) होता है, जिसे दबाने से कार झट से ठंडी (Button to keep car cool) हो जाएगी और ईंधन भी कम खर्च होगा.

बर्मिंघम लाइव न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार कार के डैशबोर्ड पर एक एयर सर्कुलेशन बटन होता है. ये बटन कई गाड़ियों में होता है. इसके निशान में एक कार बनी होती है जिसमें मुड़ा हुआ तीर बना होता है. ये दर्शाता है कि हवा सर्कुलेट हो रही है. सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये है कि ये बटन एसी का नहीं होता है. अब बताते हैं कि ये कैसे प्रयोग में आता है.

ये बटन बाहरी हवा को अंदर नहीं आने देता है, जिससे एसी पर दबाव कम पड़ता है. (फोटो: Canva)

इस बटन को दबाने से कम इस्तेमाल होता है ईंधन

ये बटन कार के बाहर से अंदर आने वाली हवा को बंद कर देता है और सिर्फ अंदर की ही हवा को रीसर्कुलेट (air recirculation button) कर के उसे ठंडा करता है. इस वजह से कार के एसी पर बाहर से आ रही हवा को ठंडा करने का अतिरिक्त दबाव नहीं होता है. इससे ईंधन कम खर्च होता है. इससे कार के अंदर आने वाला एक्स्ट्रा पॉल्युशन या फिर दुर्गंध भी कम हो जाती है. बर्मिंघम लाइव वेबसाइट ने ब्रिटेन की कार डीलर कंपनी यूक कार डिस्काउंट के एक प्रवक्ता से बात की जिसने बताया कि एसी कमाल की चीज है, पर वो इंजन से ज्यादा पावर खींचता है और उसकी वजह से ईंधन भी काफी खर्च होता है. पर जब रीसर्कुलेटिंग वाला बटन दबा दिया जाए तो कार के अंदर हवा का संतुलन बनाया जा सकता है.

एसी पर नहीं पड़ता अतिरिक्त दबाव

वेबसाइट से बात करते हुए प्रवक्ता ने कहा- “कार के अंदर ठंडी हवा को पुनः प्रसारित करके, एसी प्रणाली अधिक कुशलता से काम करती है, जिससे आपके इंजन पर दबाव कम होता है और परिणामस्वरूप ईंधन दक्षता में वृद्धि होती है. जैसा कि आप एक ताज़ा केबिन वातावरण का आनंद लेते हैं, आप किफायती ईंधन के प्रति सचेत विकल्प भी चुन रहे हैं, जिससे लंबी ड्राइव और शहर की यात्राएं और भी अधिक संतोषजनक हो जाती हैं. जब आप पहली बार इसे चालू करते हैं तो यह आपके एसी से प्राप्त होने वाली ठंडी हवा को पुन: प्रसारित करके काम करता है. यह जितनी देर तक चालू रहेगा, आपका वाहन उतना ही ठंडा होगा! यदि आप इसका उपयोग नहीं करते हैं, तो कार बाहर से बहुत गर्म हवा का उपयोग करेगी, और आपका एसी गर्म हवा को ठंडा करने के लिए अधिक मेहनत और लगातार काम करेगा.”