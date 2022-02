बेटे ने बनाई मोटी मां की ऐसी ड्राइंग, शर्म से कुछ ही महीनों में महिला कर लिया 'कायापलट'

एक महिला हर किसी की नज़र में खुद को हमेशा सुंदर ही देखना चाहती है. चाहे वो उसका पार्टनर हो, सहेली हो, सहकर्मी हो या वो उनके खुद के बच्चे की क्यों न हो. लेकिन एक दिन एक मां के साथ कुछ ऐसा हुआ कि खुद को सबसे सुंदर समझने का उसका भ्रम उसके बेटे ने ही तोड़ दिया. यूं कह लें कि शायद उसने मां बनने के बाद खुद के बारे में गंभीरता से सोचा ही नहीं, न ही कभी खुद के बेडौल शरीर पर ध्यान दिया.

एक दिन जब वो अपने बेटे के स्कूल गई तो वो खुद की नज़र में शर्मिंदा महसूस कर रही थी. सबके बीच खड़ी होकर सभी से नज़रे मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी. वजह थी बेटे की बनाई गई वो पेंटिंग जिसे देखने के बाद उसे खुद के बारे में रियलाइज़ हआ कि वो कितनी मोटी और भद्दी हो गई है. और खुद को ऐसा ट्रांस्फॉर्म किया फैट से फिट होकर बन गई स्टनिंग मॉडल (Stunning model became fit from fat).

बेटे की इसी कलाकारी ने बदल दी मां की ज़िंदगी

फैट टू फिट ही नहीं, अब खूबसूरत मॉडल बन गई वेंडी

40 साल की वेंडी का ऐसा कोई प्लान नहीं था लेकिन बेटे की पेंटिंग देखने के बाद उन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म (Transformed herself after seeing son’s drawing) करने के लिए सबसे पहले जिम ज्वाइन किया एक पर्सनल ट्रेनर हायर किया, फिर अपनी पूरी फूड हैबिट्स को बदल डाला. मेन्यू से फास्टफूड, कार्बोहाइड्रेट और कोल्डड्रिंक को पूरी तरह आऊट किया. एक्सरसाइज़, वेट लिफ्टिंग और रनिंग शुरु की. धीरे-धीरे उन्हें ये सब करना पसंद आने लगा. बच्चों के नज़र में खूबसूरत बने रहने के लिए जो मेहनत उन्होंने शुरु उस दौरान World Beauty Fitness and Fashion modelling competition की तैयारी में जुटी. 3 बार की विनर एलिसिया गॉन (Alicia Gowans) ने उन्हें ट्रेनिंग देना शुरु किया.

खुद को पूरी तरह बदलना नहीं था आसान, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए कर दिया कमाल

अच्छी ट्रेनर मिलने का मिला फायदा

एलिसिया गॉन (Alicia Gowans) के साथ ट्रेनिंग लेने के दौरान वेंडी ने महसूस किया कि इतने सालों से वो खुद के साथ कितना गलत कर रही थी. इस फेस से निपटने में एलिसिया ने उनकी मदद की. वेंडी के मुताबिक ट्रेनिंग के दौरान उसने खुद को बेहतर तरीके से जाना और ये महसूस किया कि अब उन्हें अपने लाइफ के पैटर्न को बदलने के लिए क्या-क्या करना होगा (Realized what to do to change the pattern of life). अब ये सफर वेंडी के लिए सिर्फ वजन कम करना ही नहीं था. बल्कि अपनी सेहत में सुधार कर बच्चों के लिए फिट रहना था.