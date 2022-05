गोभी बेचने वालों को देख खुल गई दुनिया की आंखे, कोऑर्डिनेशन देख लोग बोले- भारत में नहीं रोबोट की ज़रूरत

दुनिया में विकास की स्पीड इतनी तेज़ है मानों प्रकाश की स्पीड को भी मात दे दे. इंसानों से ज्यादा मशीनों परप भरोसा होने लगा है. हर जगह मशीने ही मशीने देखने को मिलने लगी है. उसके पीछे है इंसानो की स्पीड की तुलना में मशीन या रोबोटिकऑटोमेशन काफी तेज़ी के किसी काम को अंजाम दे जाते हैं. लेकिन एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों को दंग कर दिया.

ट्विटर पर तेज़ी से वायरल एक वीडियो ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा. वायरल वीडियो ने कुछ ही सेकेंड में समझा दिया कि भारत में रोबोटिक ऑटोमेशन की ज़रूरत क्यों नहीं है. बेहद आम से सब्ज़ी मंडी के वीडियो में गोभी बेचने वालों के बीच का कोऑर्डिनेशन,गोभी पैक करने की प्रक्रिया और उनकी स्पीड देख लोग ऐसे भौचक हुए कि न चाहते हुए भी कह उठे कि ‘This is why India 🇮🇳 doesn’t need robotic automation’ इसी कैप्शन के साथ वो वीडियो President of Green Belt and Road Institute @ErikSolheim ने अपने ट्विटर पेज पर शेयर किया.

कभी देखा है गोभी पैक करने का ऐसा मैकेनिज़म?

ट्विटर पर गोभी विक्रेताओं के वीडियो को अब तक साढे 8 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं. जिसमें सब्ज़ी की थोक मंडी जैसी जगह पर पत्ता गोभी को पैक करने की चार चरणीय प्रक्रिया को देख आप भी हैरान रह जाएंगे. एक गोभी को दो सेकंड के भीतर उठाया, काटा और पैक किया जाता है. सब्ज़ियों के ढेर पर बैठा एक शख्स पत्ता गोभी को उठाता है और फटाफट दूसरे आदमी की ओर फेंक देता है. और वो व्यक्ति जो हाथ में चाकू लेकर खड़ा था, वो दोभी को काटते हुए तीसरे आदमी की तरफ फेंक देता है जो उन गोभियों को एक बैग में डालता जाता है. यही बैग गोभियों को भरकर फुटकर विक्रेताओं को पहुंचाई जाती है. जिसे इन्होंने एक साथ मिलकर ऐसे अंजाम दिया कि एक गोभी पर मात्र कुछ सेंकेंड ही लगाए गए होंगे.

मशीन से कहीं बेहतर काम कर सकते है इंसान

ये वीडियो साबित करता है इंसान कठिन से कठिन काम को भी संयोजित औऱ संगठित तरीके के अंजाम देकर उसे इतना बेहतर बना सकता है जिसका शायद मशीन भी न कर पाए. मशीनों पर जीवन निर्भर करने से बेहतर है खुद को इतना काबिल कर लें की उसकी ज़रूरत ही न पड़े. गेभी विक्रेताओं का ये वीडियो ये साबित करने के लिए काफी है वो किसी रोबोट की तुलना में कहीं बेहतरी और तेज़ी से अपने काम को अंजाम दे गए. वीडियो दक्षिण भारत के किसी शहर का है जिसे देख लोगों को भारत में रोबोटिक ऑटोमेशन के भविष्य को लेकर चिंता होने लगी है.