2022 में होगी चौंकाने वाली घटनाएं, टाइम ट्रैवेलर का दावा बड़े सेलेब की झूठी मौत के राज़ से उठेगा पर्दा !

एक शख्स ने दावा किया है कि वो आने वाले समय में घटने वाली घटनाओं के बारे में सब कुछ पहले से जानता है. उस पता है कि कब, कहां, क्या और कैसे घटने वाला है. उसके दावे में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता नगर फिर भी उसकी बातों पर एक बार तो विचार करने की इच्छा जाग ही उठेगी.

सोशल मीडिया टिकटॉक के ज़रिए खुद को समय यात्री यानि टाइम ट्रैवेलर बताने वाले शख्स ने ऐसे दावे किए हैं जिस यूं तो भरोसा करना मुश्किल ही है फिर भी वो इतना ज़ोर देर कुछ बाते बता रहा है मानों आंखओं देखा हाल हो. स्वघोषित टाइम ट्रैवलर (self-proclaimed time traveller) के मुताबिक 2022 में कई ऐसी बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं जो उसके अलावा कोई नहीं जानता. ऐसा इसलिए क्योंकि वो खुद को 2236 से आया हुआ बता रहा है. और वो तब तक की सारी घटनाएं से वाकिफ है. एक बड़ा दावा करते हुए उसने कहा है कि जल्द ही एक बड़ा सेलेब्रिटी अपनी मौत के झूठे नाटक से भी पर्दा उठाएगा.

सौ.टिकटॉक- 2022 सितंबर में एक महान संगीतकार लौटकर बताएगा नकली मौत का असली सच !

टाइम ट्रैवेलर ने टिकटॉक एक वीडियो शेयर कर ये सारी बाते बताई हैं जिसमें लिखा गया कि, “कुछ लोगों को विश्वास नहीं कि मैं एक वास्तविक समय यात्री हूं, इसलिए यहां कुछ बड़ी घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं जो 2022 में घटित होंगी’ इसके अलावा कई और दावे करते हुए, TikToker ने कहा कि “17 जून को अब तक के सबसे बड़ा समुद्री जीव प्रशांत महासागर में पाया गया है. वहीं 16 सितंबर को एक बेहद लोकप्रिय संगीतकार के बारे में कहा कि वो खुद सामने आकर ये बात स्वीकार करेगा कि उसने अपनी मौत का झूठा नाटक किया था (Dead celebrity will come back in September). साथ ही साल 2022 के खत्म होते-होते इंसानों के काम की जगह में रोबोट 20 फीसदी तक की जगह बना लेंगे. अब देखना ये होगा कि इस ये सारी बातें सच होती हैं या नहीं.

लौटने वाला है महान संगीतकार!

कुछ लोगों का सुझाव है कि वापसी करने वाले संगीतकार माइकल जैक्सन या तुपैक शकूर होंगे. वहीं एक और यूज़र ने लिखा कि “मैंने पिछले साल आपकी सभी भविष्यवाणियां लिखीं और जहां सितंबर 2021 में इतिहास का सबसे भीषण तूफान आने की बात कही गई थी मगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ.” कई टिकटॉक यूजर्स ऐसे हैं जो काफी समय से इस अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने दावा किया कि ये तथाकथित टाइम ट्रैवलर उन वीडियोज़ को अकाउंट से डिलीट कर देता है जब भी उनका दावा गलत साबित होता है (Deletes the video if the claim is proved wrong).