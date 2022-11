सिर्फ खूबसूरती नहीं बढ़ाते पर्सनालिटी के छिपे हुए राज़ भी बताते हैं दांत, आप भी कीजिए चेक ...

Know About Your Personality By Shape of Teeth: कुदरत ने दुनिया में हर किसी को दूसरे से अलग बनाया है. दो लोगों का चेहरा कई बार मिलता-जुलता नज़र आता है, लेकिन वे हूबहू एक जैसे तब तक नहीं होते, जब तक वे जुड़वां न हों. ऐसे में शारीरिक बनावट के हिसाब इंसान के स्वभाव और बाकी चीज़ों को बताने वाली भी तमाम विद्याएं या फिर विज्ञान होते हैं. आज हम आपको दांतों के शेप के मुताबिक इंसान की पर्सनालिटी के बारे में बताएंगे.

द सन की रिपोर्ट के मुताबिक कॉस्मेटिक डेंटिस्ट डॉक्टर साहिल पटेल ने अलग-अलग तरह के दांतों के शेप को लेकर बताया है कि इससे इंसान की शख्सियत का पता चलता है. आप भी अपने दांतों के शेप से अपनी पर्सनालिटी का पता लगा सकते हैं. जिस तरह लोगों के दांतों का शेप अलग-अलग होता है, उसी के मुताबिक उनके व्यक्तित्व में भी अंतर होता है.

ऐसे दांतों वाले लोग गंभीर, परिपक्व और जो भी काम करते हैं, उसमें एफिशिएंट होते हैं. (Credit- Pixabay)

चौकोर दांतों वाले कैसे होते हैं?

चौड़े और सीधे किनारों वाले दांत आपने अक्सर देखे होंगे, इसके कोने हल्के गोल होते हैं. इस तरह के दांत सभी पाना चाहते हैं. ऐसे दांतों वाले लोग गंभीर, परिपक्व और जो भी काम करते हैं, उसमें एफिशिएंट होते हैं.

दांत नीचे से भी तीखे और नुकीले हों, तो ऐसे लोग मजबूत और एग्रेसिव होते हैं. (Credit- Pixabay)

अगर तिकोने हैं आपके दांत

जिस लोगों के दांत तिकोने होते हैं, वो आज़ाद ख्याल के और रचनात्मक होते हैं. हालांकि वे दूसरों पर हावी रहते हैं. अगर दांत नीचे से भी तीखे और नुकीले हों, तो ऐसे लोग मजबूत और एग्रेसिव होते हैं.

ऐसे लोग सकारात्मक और तनावमुक्त होते हैं. (Credit- Pixabay)

अंडाकार हैं अगर आपके दांत

अगर आपके दांतों का शेप अंडाकार है, तो ये उनके यौवन और महिला सुलभ स्वभाव को दिखाने वाला है. ऐसे लोग सकारात्मक और तनावमुक्त होते हैं. उनका सामाजिक जीवन अच्छा रहता है और ये चुंबकीय व्यक्तित्व वाले होते हैं.

इनकी पर्सनालिटी संभ्रांत होती है और स्वभाव दोस्ताना होता है. (Credit- Pixabay)

ऊपर से गोल और नीचे से चौकोर

डॉक्टर पटेल के मुताबिक ऐसे दांत सबसे ज्यादा सामान्य होते हैं. ऐसे लोग शांत और संगठित होते हैं. इनकी पर्सनालिटी संभ्रांत होती है और स्वभाव दोस्ताना होता है.