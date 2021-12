Viral Video : झूले पर हो रही थी दूल्हा-दुल्हन की धांसू एंट्री, तभी हवा में टूट गई रस्सी !

Couple Fell Down at Wedding : इस वक्त सोशल मीडिया पर शादियों के फंक्शन (Wedding Viral Videos) वाले वीडियो खूब छाए हुए हैं. इसी बीच एक और वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर वायरल (Viral On Internet) हो रहा है. इस वीडियो में दूल्हा-दुल्हन की ग्रैंड एंट्री (Grand Entry of Bride-Groom) दिखाई गई है. वीडियो की शुरुआत तो ज़बरदस्त है, दूल्हा-दुल्हन के बिग डे को शानदार करने के लिए काफी मेहनत भी की गई है. देखते ही देखते आप एक ऐसे हादसे (Couple fall on stage) के गवाह बन जाते हैं, जिसके बारे में सोचा भी नहीं गया होगा.