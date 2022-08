50 हज़ार रुपये में बिक रहा है मुर्गी का एक अंडा ! आखिर इसमें क्या है ऐसी खासियत ...

Single an Egg Could Sell for 50000 Rupees : यूं तो आज के ज़माने में सारी चीज़ें ही महंगी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जिन्हें उनकी क्वालिटी के हिसाब से सही कीमत पर बेचा जा रहा है. ऐसी चीज़ों में अंडे भी शुमार हैं, जो प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स होते हैं. बाज़ार में एक अंडे (An Egg is Being Sold for 50000 Rupees) की कीमत 10-12 रुपये तक होती है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि मुर्गी के एक अंडे को हज़ारों की कीमत पर बेचा जा रहा है.

यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले एक परिवार की पाली हुई मुर्गी का एक अंडा 50 हज़ार रुपये में बेचा जा सकता है. इस अंडे को ऑनलाइन बेचने के लिए डाला जा चुका है, जिसकी कीमत £500 यानि भारतीय मुद्रा में 47 हज़ार रुपेय लगाई जा चुकी है. उम्मीद की जा रही है कि ये 50 हज़ार रुपये में फाइनल बिक सकता है. अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस अंडे की खासियत क्या है?

क्यों महंगा बिक रहा है अंडा ?

Metro की रिपोर्ट के मुताबिक Annabel Mulcahy के घर में पिछले 20 सालों से रेस्क्यू किए हुए मुर्गे-मुर्गियों को पाला जा रहा है. इनमें से एक मुर्गी ने एक सुबह ऐसा अंडा दिया, जिसे देखकर परिवार वाले हैरान रह गए. उन्होंने West Oxfordshire में रहने वाले अपने बच्चों को ये अंडा दिखाया और उन्होंने इसमें दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी. जिस मुर्गी ने ये अंडा दिया, उसका नाम Twinskie है. एनाबेल ने जब इस अंडे के बारे में गूगल पर सर्च किया तो पता चला कि ये बेहद दुर्लभ अंडा है क्योंकि इसका शेप अंडाकार नहीं बल्कि बिल्कुल गोल था.

करोड़ों में ‘एक’ है अंडा

गूगल पर सर्च के बाद एनाबेल को पता चला कि अंडा करोड़ों में से एक होता है. अंडा इतना गोल है कि उसे टेबल पर रोल किया जा सकता है. उन्होंने अंडे की शुरुआती कीमत £100 यानि 10 हजार के आसपास रखी, जिसके आगे नीलामी की कीमत बढ़ती गई. इससे पहले साल 2018 में भी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में Stockman’s Eggs नाम के फार्म में सामान्य से 3 गुना विशाल अंडा मिला था. इसका वजन 178 ग्राम था, जबकि सामान्य तौर पर अंडे 58 ग्राम के होते हैं.