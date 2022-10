ज़िंदगी में किसी लड़की को डेट पर नहीं ले गया शख्स, अब चौराहे पर होर्डिंग लगाकर ढूंढ रहा है गर्लफ्रेंड!

Man Advertising Himself on Billboard to Find Girlfriend: 23 साल के एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए किसी डेटिंग वेबसाइट या फिर मैचमेकिंग ऐप का सहारा नहीं लिया है बल्कि उसने चौराहे पर बाकायदा होर्डिंग लगाकर कहा है कि उसे एक सुंदर-सुशील गर्लफ्रेंड की तलाश है.











Follow us on