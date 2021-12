3 बच्चों के साथ खैरात पर ज़िंदगी जी रही थी महिला, अब हर साल कमाती है 1 करोड़ !

किसी भी शख्स की ज़िंदगी में अच्छा-बुरा वक्त आता ही है. बड़ी बात होती है उससे खुद को मजबूत बनाना और आगे बढ़ना. ब्रिटेन में 3 बच्चों की मां एली बर्सकॉग (Ellie Burscough) ने भी अपनी ज़िंदगी का एक बुरा दौर देखने के बाद अब 1 करोड़ रुपये सालाना कमाती हैं.

यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom News) के लंकनशायर में की मूल निवासी 35 साल की एली को साल 2010 से ही बुरा वक्त देखना पड़ा, जब उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को जन्म दिया था. ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में रहते हुए उन्हें अपनी ज़िंदगी कई महीनों तक बेनिफिट चेक्स पर गुजारनी पड़ी. वे खैरात में मिलने वाले पैसों से अपने बच्चे भी पाल रही थीं, लेकिन फिर उन्होंने अपने कड़े संघर्ष से खुद को स्थापित किया.

कई महीनों तक वेलफेयर चेक पर कटी ज़िंदगी

Mirror की रिपोर्ट के मुताबिक एली ने जब अपनी पहली बेटी को जन्म दिया, उससे पहले वे कॉल सेंटर में काम करती थीं. उनके पार्टनर पुर्तगाली होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया में आकर नौकरी नहीं कर सकते थे, लेकिन खुद उनके पास ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा था. जब उनकी बच्ची का जन्म हुआ, तो वे अपनी नौकरी छोड़ चुकी थीं. बच्ची के 6 महीने के होने एली की ज़िंदगी फूड बैंक के खाने और वेलफेयर (Welfare Schemes of Government) के लिए मिलने वाले पैसों से कट रही थी. उनके अकाउंट में एक भी पैसे नहीं होते थे. उन्हें अपनी ये स्थिति बेहद दयनीय और खराब लगती थी.

फिर यूं बदलीं परिस्थितियां

अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए उन्होंने पर्सनल ट्रेनर (How To Be Personal Trainer) बनने के लिए ज़रूरी चीज़ें सीखीं और सितंबर, 2010 में Power Mums नाम का फिटनेस क्लब (Fitness Club Near Me) खोला. उन्होंने इस क्लब के तहत माताओं को पार्क में एक्सरसाइज़ सिखाना शुरू कर दिया. जब तक वे एक्सरसाइज़ करतीं, तब तक उनके बच्चों को प्रोफेशनल बेबीसिटर्स संभालते थे. एली का ये आइडिया हिट हो गया और अब वे क्वींसलैंड के अलग-अलग एक्सरसाइज़ ग्रुप के ज़रिये सालाना 1 करोड़ रुपये कमाती हैं. वे रिचर्ड ब्रैंसन के लिए भी काम करती हैं और महिलाओं को अपने डर से लड़ने में मदद करती हैं.