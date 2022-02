बाहर से बेहद साधारण और छोटा सा दिखने वाला घर अंदर से है आलीशान, सपनों के महल सा घर देखकर उड़ जाएंगे होश

अमेरिका के कोलरैडो (Colorado, US) में एक घर इन दिनों खूब चर्चा में है. कोलरैडो राज्य के डेनवर में बने इस घर को बाहर से देखने पर लगता है जैसे ये एक साधारण और छोटा सा घर है. लेकिन अंदर से यह इतना बड़ा और भव्य है कि इसकी तुलना टीवी प्रोग्राम ‘Doctor Who’ के ट्रेडिस से की जा रही है. इसकी सजावट और बनावट ऐसी है कि देखने वाले देखते रह जाएं. जाइलो की वेबसाइट पर जारी की गईं इस घर की शानदार इंटीरियर तस्वीरों ने सबको हैरत में डाल दिया है. क्योंकि इसकी बनावट और सजावट में कुछ ऐसे विचित्र प्रयोग किए गए हैं (Some strange experiments have been done in the texture and decoration), जिन्हें आम तौर पर कोई नहीं करता.

इस घर के हर कमरे को न सिर्फ अलग कलर थीम से सजाया गया है, बल्कि पूरे घर में अलग-अलग तरीकों से धार्मिक संकेत बनाए गए हैं. घर की दीवारों पर क्रिश्चियन क्रॉस बनाए गए हैं. इस घर की दीवारों को देखकर इंस्टा यूजर्स पूछ रहे हैं कि क्या दीवारों पर फ्लोरिंग की गई है? बेडरूम में बेड के पास ही बंदूक रखने के लिए बड़ा सा गन सेफ यानी अलमारी बनी हुई है. इतना ही नहीं पवित्र पूजा स्थल यानी वर्जिन मेरी की पूजा की जगह से ठीक बगल में एक बार बनाया गया है. इस ड्रीम हाउस की क़ीमत 4 करोड़ 86 लाख बताई गई.

यह घर अंदर से सपनों के महल जैसा (Inside a dream palace) है. घर को बाहर से देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घर का इंटीरियर कितना शानदार हो सकता है. एक इंस्टा यूजर ने कहा कि घर की दीवारों से लेकर सीलिंग और यहां तक की बार को कवर करने के लिए फ्लोरिंग का इस्तेमाल इस तरह किया गया है कि वे धार्मिक संकेतों के बहुत नजदीक दिखते हैं. इस घर के बारे में ओरिजलन पोस्ट में कहा गया है- कि मुझे नहीं पता कि डेनवर के साढ़े छह लाख डॉलर यानि इंडियन करेंसी में 4 करोड़ 86 लाख रुपए के इस घर में क्या हो रहा है, लेकिन मैं इसका सम्मान करता हूं.

इस आलीशान घर में चार बेडरूम हैं और दो बाथरूम. दो बेडरूम इसके मेन फ्लोर पर बने हैं. साथ ही मेन फ्लोर पर एक अपडेटेड बाथ रूम है. वहीं दो बेडरूम बेसमेंट में हैं, जो कि डिजाइन का हिस्सा नहीं हैं. बेसमेंट में दो बेडरूम के साथ एक अलग एंट्री के साथ बाथरूम और लाउंड्री रूम बना है. इतना ही नहीं इसमें 2 कार गैराज भी बने हैं और 576 स्कवायर फीट का एक स्टूडियो भी इसमें शामिल है. इस घर में ड्रायर, ओवन, फ्रीज, एसी समेत हर तरह की सुविधा के सामान भरे हुए हैं.