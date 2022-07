10 सेकेंड में लीजिए छोटा सा IQ टेस्ट, 'd' की भीड़ में आपको ढूंढ निकालने हैं 'b'

Spot ‘b’ in the group of ‘d’ : ऑप्टिकल एल्यूज़न हों या फिर दिमाग को खपा देने वाली पज़ल्स, अगर एक बार इन्हें सॉल्व करने के लिए बैठ जाइए तो उठने का मन नहीं करता. वैसे ये सिर्फ वक्त काटने का साधन नहीं हैं बल्कि इससे आपके दिमाग की धार (Brain Teaser) भी पता चलती है. कई बार तस्वीरों में कुछ ढूंढ निकालना होता है तो कभी गणित के नंबर्स उलझाकर रख देते हैं. इस बार जो पहेली वायरल (Viral Alphabetical Puzzle) हो रही है, उसमें अंग्रेज़ी के दो एक जैसे दिखने वाले अक्षरों का घोर कनफ्यूज़न है.

इस खास ऑप्टिकल एल्यूज़न में एल्फाबेटिकल कनफ्यूज़न हैं. इसमें D लेटर्स के बीच कहीं B लेटर छिपे हुए हैं, जिसे 10 सेकेंड में ढूंढ निकालने वाले खुद को जीनियस मान सकते हैं. क्विज़ ऐप Playbuzz की ओर से ये पज़ल साल 2017 में शेयर की जा चुकी है और एक बार फिर ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

‘d’ की भीड़ में छिपे कितने ‘b’ ?

बचपन में इंग्लिश के D और B के स्मॉल लेटर्स लिखते वक्त आपको भी कनफ्यूज़न हुआ होगा. दोनों लेटर्स एक जैसे ही दिखते हैं, सिर्फ फर्क है इनके राइट और लेफ्ट होने का. इस पज़ल में भी ऐसा ही है. स्मॉल केस में लिखे ‘d’ लेटर्स के बीच कहीं-कहीं ‘b’ भी लिखा हुआ है. इसे देखते वक्त काफी धैर्य और ध्यान देने की ज़रूरत है. चैलेंज ये है कि आप इसे कितनी जल्दी सॉल्व कर पाते हैं. यूं तो ये 20 सेकेंड का चैलेंज है लेकिन अगर आपने 10 सेकेंड में सारे ‘b’ ढूंढ निकाले तो खुद को जीनियस मान सकते हैं.

ऑप्टिकल एल्यूज़न में D लेटर्स के बीच कहीं B लेटर छिपे हुए हैं. (Credit- Playbuzz)

कैसा है आपका आईक्यू लेवल ?

अगर आप इस पहेली को सॉल्व करने बैठेंगे तो निश्चित तौर पर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मुद्दा है आपको इसमें कितना वक्त लगा? चलिए पहले हम आपको पहेली में छिपे 4 ‘b’ दिखा देते हैं.

अगर आपने 10 सेकेंड में सारे ‘b’ ढूंढ निकाले तो खुद को जीनियस मान सकते हैं.

अगर आपने इसे 20 सेकेंड में इसे ढूंढ निकाला तो आपको आईक्यू लेवल अच्छा है. अगर आपने ये कारनामा 10 सेकेंड के अंदर कर लिया है तो आपका औसत आईक्यू लेवल से ऊपर हैं. आप जीनियस हैं और परफेक्शन के लिए आप जुनूनी भी हैं. खुद को ही चैलेंज करना आपको पसंद हैं और आप मुश्किलों का समाधान देने में मास्टर हैं.