फ्लाइट में पैसेंजर्स के साथ चढ़ गया सांप तो मच गई अफरा-तफरी, डर के मारे दुबके रहे यात्री

किसी विमान में अप्रत्याशित घटना होना कोई नई बात नहीं है. कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जिससे अनायास ही माहौल में तनाव और डर फैल जाता है. मगर तसल्ली तो तब होती है जब बिना किसी अनहोनी के स्थिति नियंत्रण में आ जाए. हाल ही में एक घटना सामने आई है जब एक फ्लाइट में उड़ान भरने के बाद एक डरावना सांप नज़र आया.

फ्लाइट में यात्रियों के साथ जब उस सांप के भी यात्रा करने की सूचना मिली तो सबकी हालत खराब हो गई. जो जहां बैठा था वहां से उठकर इधर-उधर भागने लगा. किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जाए तो जाए कहां. मामला मलेशिया (Malaysia) में एयर एशिया (AirAsia) की फ्लाइट का है. फ्लाइट में एक सांप था. चूंकि सारे यात्री विमान में सवार होकर उड़ान भर चुके थे लिहाज़ा लोग और परेशान हो गए. फ्लाइट कुआलालंपुर से तवाउ (Kuala Lumpur to Tawau) जा रही थी तभी कुछ पैसेंजर्स ने उसमें सांप देखा जिसके बाद उड़ान को तुरंत री रूट करना पड़ा (The flight had to be re-routed immediately after some passengers saw snakes).

विमान में यात्रियों के साथ सांप ने की यात्रा!

विमान में सांप देखे जाने के बाद खलबली मच गई. यात्रियों की डर का मारे हालत खराब होने लगी. जिसके बाद उड़ाने को फिर से रुट करना पड़ा. इधर इस घटना के बाद एयरएशिया के मुख्य सुरक्षा अधिकारी कैप्टन लिओंग टीएन लिंग (Captain Liong Tien Ling, AirAsia’s chief safety officer) को अपनी सफाई देनी पड़ी, उन्होंने कहा यह एक बेहद दुर्लभ घटना (a very rare event) है, जो कभी भी किसी भी विमान में हो सकती है. पायलट को जैसे ही जहाज में सांप के होने की सूचना मिली तो तुरंत कुचिंग शहर के लिए फिर से किया. जहां सांप को हटाने के बाद जल्द ही फिर से तवाउ (Tawau) के लिए उड़ान भरी गई.

पहले भी विमान में घटी ऐसी घटना

ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी घटना घटी हो. पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं. 2012 में एक शख्स कोबरा की तस्करी करते पकड़ा गया था उसने अपने केबिन बैग में कोबरा को छुपा रखा था जिसने बाहर आकर उसे काट लिया तो मामला उजागर हो गया. 2016 में ऑस्ट्रेलिया में वैकेशन पर आई महिला के जूते में अजगर बैठा मिला था. विमान के ग्लासगो पहुंचने पर, सोसायटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स (एसपीसीए) (Society for the Protection of Animals (SPCA)) ने सांप को निकाला. बाद में पता की वो ज़हरीला नहीं था.