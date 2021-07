मैथ्स के 7 सवाल जो बना सकते हैं करोड़पति, सॉल्व करते ही खाते में आ जाएंगे 7 करोड़ रुपए

क्या कोरोना की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई है? क्या इस महामारी में आपकी जॉब चली गई है? अगर अभी आपको पैसों की बहुत ज्यादा जरुरत है तो ये खबर आपके लिए हैं. वैसे तो जिस चैलेंज की बात हम कर रहे हैं, वो बीते 21 साल से कोई पूरा नहीं कर पाया है लेकिन क्या पता आपकी किस्मत तेज हो और साथ में अगर आपका दिमाग भी तेज है तो घर बैठे आप 7 करोड़ रुपए कमा सकते हैं. हम कोई मजाक नहीं कर रहे. इन 7 करोड़ रुपयों के लिए आपको मैथ्स के 7 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे.

क्ले मैथमैटिक्स इंस्टीट्यूट बीते 2000 से ही 7 सवालों (7 Maths Questions That Can Make You Millionaire) के जवाब ढूंढ रहा है. अगर इन सवालों को सॉल्व कर लिया तो आपको 7 करोड़ का इनाम मिलेगा. इन 7 सवालों में से अभी तक सिर्फ 1 सवाल हल किया जा सका है. बाकी 6 के जवाब ढूंढने में अभी तक किसी को सफलता नहीं मिली है. ऐसे में अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो आप घर बैठे इन सवालों का जवाब ढूंढ करोड़पति बन सकते हैं.

ख़ास टीम ने बनाए हैं सवाल

2000 में क्ले मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट (Clay Mathematics Institute) ने इन 7 सवालों को कम्पाइल किया था. इनमें मिलेनियम प्राइज प्रॉब्लम नाम दिया गया है. इतने सालों में अभी तक सिर्फ एक ही सवाल को सॉल्व किया जा सका है. इन सवालों को साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड ने बनाया था. 21 साल में कई लोगों ने इसे सॉल्व करने की कोशिश की लेकिन फेल हो गए. अब इन सवालों को सॉल्व करने के बदले सात करोड़ की राशि की घोषणा की गई है.

आखिर क्या हैं ये सवाल?

मिलेनियम प्राइज प्रॉब्लम में 7 तरह के सवालों को शामिल किया गया है. इनमें अलग अलग तरह के इक्वेशन हैं. हर सवाल का नाम अलग है. इन सवालों को सॉल्व करने के लिए अलग फार्मूला के अलावा दिमाग भी लगाना पड़ेगा. ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी के मैथ्स प्रोफ़ेसर टॉम क्रॉफोर्ड ने इन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश की है लेकिन सही जवाब अभी तक कन्फर्म नहीं है. नीचे वीडियो में आप भी जान सकते हैं करोड़पति बनाने वाले इन सवालों के बारे में.

लोगों ने किये कई कमेंट्स

इन सवालों को सॉल्व करने को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया दी है. कुछ लोगों का कहना है कि शायद ये सवाल कभी बन नहीं पाएंगे. इनके जवाब है ही नहीं. सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है. वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनके जवाब हैं. सिर्फ दिमाग लगाकर जवाब ढूंढने की जरुरत है. कई मैथ्स के ज्ञाता इन्हें सॉल्व करने में लगे हैं. अगर आपको भी अपने मैथ्स पर यकीन है तो कोशिश करें इन्हें सॉल्व कर 7 करोड़ अपने नाम करने की.