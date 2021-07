UFO में रात गुजारने का मिल रहा है मौका! Alien बनकर धरती पर कर सकेंगे लैंडिंग भी

दुनिया भर में UFO Sighting पर बहस छिड़ी हुई है, इसी बीच आपको मौका मिल रहा है उड़नतश्तरी (Alien and UFO) में एक पूरी रात बिताने (One Night in UFO) का. इस UFO में आपको और भी तमाम ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस (Out Of The World Experience) करने को मिलेंगी, जो इस दुनिया से कुछ अलग ही होगा.

इस अनोखी यात्रा (Unusual Holiday Destination) में आपको पूरी तरह से महसूस होगा कि आप किसी और दुनिया (Out Of The World Experience) से आए हैं और एक उड़नतश्तरी (UFO) के ज़रिये पृथ्वी पर लैंडिंग हो रही है. लेज़र लाइट्स, धुआं और साइंस फिक्शन जैसा पूरा माहौल, जो आपको ये यकीन दिला देगा कि आप किसी और ग्रह (Aliens) का हिस्सा हैं.

UFO में एंट्री करने के लिए लेज़र लाइट्स से बना हुआ अनोखा गेट आपका स्वागत करता है. (Credit- Apple Camping)

कैसे पहुंचेंगे UFO?

दरअसल ब्रिटेन (Britain) में एक हॉलिडे स्टे (Unusual Holiday Destination) के दौरान आपको ये एक्सपीरियंस मिल सकता है. यहां क्रैटर होल और लेज़र डिस्प्ले के ज़रिये आपको बिल्कुल उड़नतश्तरी (UFO) जैसा ही गेटवे मिलेगा, जिससे आप यूएफओ में एंट्री करेंगे. रिमोट कंट्रोल के ज़रिये ये दरवाज़े खुलेंगे और बंद होंगे और आप एक क्लासिक स्पेसशिप (Classic Spaceship) के अंदर होंगे. आपको लगेगा कि आप किसी SciFi Movie का हिस्सा हैं. Apple Camping में ये UFO Holiday बिताने का मौका दिया जा रहा है. ये ठीक उसी तरह है जैसे आप किसी जेट, एयरबस, पैकमैक डोम या टेंट में छुट्टियां बिताते हैं.

UFO के अंदर SPACECRAFT में एक-एक डीटेलिंग किसी साइंस फिक्शन की तरह है. (Credit- Apple Camping)

जंगल के बीच लैंड होगा UFO

रात में इस स्पेसक्राफ्ट (Classic Spacecraft) के बाहर लेज़र लाइट के ज़रिये उजाला किया जाएगा और यहां धुएं की मशीन भी होगी, जो आपको एलियंस की तरह धरती पर लैंडिंग का एक्सपीरियंस देगी. इसमें जाने के बाद लोगों को 80 के दशक के Space Invaders और Defender जैसे पुराने गेम्स खेलने का मौका मिलेगा. क्राफ्ट के अंदर 8 ऐसी खिड़कियां होंगी, जिससे 360 डिग्री व्यू देखा जा सकेगा. इसके अंदर एक डबल बेड, किचन, सिंक, केतली, टोस्टर और फ्रिज भी होगा. UFO के ऊपर जाकर तारों का नज़ारा भी देखा जा सकेगा.

इसे बनाने वाले ऐप्पल कैपिंग ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट (Instagram Account) पर इसका प्रचार करते हुए लिखा है कि अपनों को इस ग्रह से बाहर कुछ खास जगह का एक्सपीरियंस कराएं. इसे रीसाइकिल की हुई चीज़ों से बनाया गया है. लोगों को अलग एहसास देने के लिए इस जगह को काफी ऊंचाई पर करीब 1000 पेड़ों के बीच बनाया गया है.