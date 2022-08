Video: ज़हरीली मकड़ियों को खिलौना समझती है बच्ची, कभी हाथ पर चढ़ाया तो कभी पीठ पर बिठाया

Girl Playing with Spiders: धरती पर तमाम तरह के जीव-जंतु होते हैं. कुछ देखने में ही खतरनाक होते हैं और वे आकार में भी बड़े होते हैं. इन्हें देखकर ही हम दूरी बरत लेते हैं लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं, जो दिखने में इतने बड़े नहीं होते, लेकिन ज़हरीले माने जाते हैं. ऐसे जानवरों में बिच्छू, गिरगिट की कुछ प्रजातियां और मकड़ियां शामिल हैं. ये अपने ज़हर से इंसान की जान तक ले सकते हैं.

मकड़ियों (Little Girl Playing With Spider) को तो आपने कई जगहों पर देखा होगा. ये सेकेंड्स में जाले बुन देती हैं. अगर मकड़ियां छोटी हों तो इनसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचता लेकिन कुछ बड़ी मकड़ियां बेहद ही खतरनाक और जहरीली भी होती हैं. इन ज़हरीली मकड़ियों में फनेल वेब स्पाइडर का नाम भी शामिल है, जिसे दुनिया की भर में अपने ज़हर के लिए जाना जाता है. सोशल मीडिया (Viral Video On Social Media) पर आजकल एक ऐसी ही बड़ी सी मकड़ी के साथ छोटी लड़की का खेलते हुए वीडियो वायरल हो रहा है.

खिलौनों की तरह खेल रही है मकड़ियों से

वायरल हो रहे वीडियो में एक छोटी सी बच्ची बड़ी-बड़ी मकड़ियों के साथ ऐसे बेखौफ होकर खेल रही है, जैसे वो किसी खिलौने से खेल रही हो. वीडियो में ज़मीन पर दो विशालकाय मकड़ियां घूमती हुई दिख रही हैं. इस बीच बच्ची आती है और बिना डरे-झिझके उनमें से एक मकड़ी को अपने हाथ पर चढ़ाकर उससे खेलने लगती है. कभी वह अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पर उसे रखती है तो कभी वो मकड़ी को अपनी पीठ पर चढ़ा लेती है. देखने में ऐसा लग रहा है कि वो मकड़ियां पालतू हैं और इसीलिए उसे नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं.

वीडियो देख दंग रह गए लोग

इस हैरान कर देने वाले वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर Best Videos नाम की अकाउंट से साझा किया गया है. कैप्शन में वीडियो में दिख रही बच्ची को ‘स्पाइडर गर्ल’ करार दिया गया है. यूं तो ये वीडियो नया नहीं है, लेकिन एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चाओं में है. वीडियो को लाखों लोगों ने देखा है और हज़ारों लोगों ने इसे पसंद किया है. इस पर कमेंट करते हुए लोगों ने बच्ची के इस खेल को खतरनाक करार दिया है.