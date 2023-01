तस्वीर को गौर से देखिए और ढूंढ निकालिए चिड़िया, 7 सेकेंड में पूरा करना है चैलेंज!

Can You Find The Bird Within 7 Seconds: हमारी आंखों को भ्रमित करने के लिए कभी मनोवैज्ञानिकों तो कभी कुछ फर्म्स की ओर से ऐसे Optical illusion बनाए जाते हैं, जिन्हें क्रैक करना कई बार मुश्किल हो जाता है. ऐसे ही ट्रिकी ऑप्टिकल एल्यूज़न हमारे दिमाग को घुमाकर रख देते हैं, लेकिन इन्हें सॉल्व (Brain Teasers) करने में भी बड़ा मज़ा आता है. इस वक्त एक ऐसी ही तस्वीर वायरल (Viral Picture of Bird Puzzle) हो रही है, जिसमें लकड़ियों के बीच से एक चिड़िया ढूंढ निकालनी है.

यूं तो ऐसे चैलेंजिंग ऑप्टिकल एल्यूज़न (Challenging Optical Illusion) भ्रम में डाल ही देते हैं, लेकिन असल में ये आपके दिमाग और कॉमन सेंस की परीक्षा करते हैं. न सिर्फ आपको आंखों का इस्तेमाल करना होता है, बल्कि दिमाग का इस्तेमाल भी इसे सॉल्व करने के लिए करना होता है. तस्वीर में बहुत सारी लकड़ियों के बीच एक चिड़िया भी छिपी हुई है. आपको करना ये है कि अपनी तेज़ नज़रों का कमाल दिखाते हुए चिड़िया को ढूंढ निकालना है. इसके लिए आपके पास सिर्फ 7 सेकेंड का वक्त है.

लकड़ियों के बीच छिपी है चिड़िया

दिमाग को भ्रमित करती हुई ये तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर शेयर की गई है. इस तस्वीर में लड़की के बहुत लट्ठों को इस तरह से रखा गया है कि एक कनफ्यूज़न सा क्रिएट हो रहा है. इसी भीड़ में एक चिड़िया भी फंसी हुई है, जिसे आपको ढूंढ निकालना है. चूंकि लकड़ी और चिड़िया का रंग एक जैसा ही है, ऐसे में उसे ढूंढने में आपको थोड़ा वक्त तो लग ही जाएगा लेकिन आपके लिए चैलेंज तो ये है कि चिड़िया को ढूंढने का काम आपको 7 सेकेंड के अंदर-अंदर कर लेना है. तो भी देर कैसी, आप शुरू हो जाइए.

लकड़ियों के बीच से एक चिड़िया ढूंढ निकालनी है.(Credit- Reddit)

क्या दिख गई आपको चिड़िया?

अगर आप ये चैलेंज पूरा कर पाए हैं, तो इससे लिए आपको बधाई लेकिन अगर आप अब भी इसे पूरा नहीं कर पाए हैं तो आपके लिए हिंट ये है कि आपको चिड़िया तस्वीर के दायीं तरफ दिखाई देगी.

हिंट ये है कि आपको चिड़िया तस्वीर के दायीं तरफ दिखाई देगी.(Credit- Reddit)

हमें उम्मीद है कि अब तक आपको चिड़िया दिख गई होगी. अगर अब भी आप इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाए या फिर आपको चिड़िया नहीं दिखी है तो तस्वीर में इसका जवाब देख सकते हैं.