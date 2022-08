इस तस्वीर में आपको कहीं दिखी मछली ? 90 फीसदी लोगों की नज़रें खा चुकी हैं धोखा

Spot The Object Puzzle : सोशल मीडिया पर हर दिन ऑप्टिकल एल्यूजन (Spot The Object In Picture) की कई तस्वीरें वायरल होती रहती हैं. दरअसल ये तस्वीरें आपकी दिमागी कसरत के लिए काफी अच्छी मानी जाती हैं. इंटरनेट पर न जाने कितनी ही पहेलियां हर हफ्ते इंटरनेट यूज़र्स को अपना दिमाग खपाने पर मजबूर कर देती है. इस वक्त वायरल हो रही एक तस्वीर में चैलेंज दिया गया है एक मछली को ढूंढ निकालने का.

Spot The Fish Puzzle : इस बार जो ऑप्टिकल एल्यूज़न (Optical Illusion) हम आपके लिए लाए हैं, ये किसी जंगल या चट्टान का नहीं है, बल्कि ये समंदर के अंदर की दुनिया का है. तस्वीर में कुछ समुद्री टेक्चर्ड कोरल (Fish Among Coral) के बीच आपको एक मछली ढूंढ निकालनी है. मछली इस तरह से कोरल के बीच छिपी हुई है कि लोगों की निगाहें उसके तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं. आप भी एक बार कोशिश ज़रूर कीजिए. ये काफी मज़ेदार होने वाला है.

तस्वीर में ढूंढ निकालनी है मछली

ऑप्टिकल एल्यूज़न वाली इस हाई रिजॉल्यूशन तस्वीर में आपको एक मछली ढूंढ रखी है. समंदर के कोरल के बीच छिपी हुई मछली इतनी आसानी से नज़र में नहीं आती. गुलाबी और लाल रंग की इस तस्वीर में छिपी हुई मछली यूं तो आपकी आंख के सामने ही है, लेकिन उसे देख पाना आसान नहीं है. तो फिर देर कैसी, आप वक्त बर्बाद नहीं करते हुए इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और मछली को ढूंढ निकालिए.

आसान नहीं है ये काम

समुद्र में रहने वाले जीव-जन्तुओं के लिए सबसे मुश्किल काम होता है अपनी जान बचाना. खासतौर पर छोटे-छोटे जीव अपनी जान बचाने के लिए वहां मौजूद शैवाल और पेड़-पौधों में इस तरह छिप जाते हैं कि उन्हें ढूंढना नामुमकिन हो जाता है. हालांकि तेज़ नज़रें फिर भी उन्हें ढूंढ लेती हैं.

अगर आप अब भी इसे नहीं ढूंढ पाए हैं तो हम आपको बताते हैं कि आपको निगाहें इधर-उधर के बजाय तस्वीर में बीचोबीच जमाकर रखनी है. आपको हल्के गुलाबी कोरल मे छिपा हुआ छोटी सी मछली दिखाई दे जाएगा.