गोल की जगह साइकिल में लगा दिया चौकौर चक्का, फिर सड़क पर लगा सरपट दौड़ाने, हैरानी भरी नज़रों से देखते रहे लोग

अब तक हर किसी ने सड़क पर चलने वाले हर वाहनों के पहिए गोल ही देखे होंगे. जो कि चलने में भी कंफर्टेबल होते हैं. यहां तक कि हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज के पहिए भी गोल ही होते हैं. बच्चों के खिलौने तक के पहिए अब तक हर किसी ने गोल ही देखे होंगे. लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसने इन पहियों के साथ गजब का एक्सपेरिमेंट कर डाला. और अब तक के सबसे अलग पहिए लगाकर ऐसे सायकिल चलाई कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे.

ट्विटर अकाउंट @Rainmaker1973 पर शेयर वीडियो में एक शख्स अब तक सबसे अजीब सायकिल लेकर सड़क पर चलता दिखा. अब तक हर वाहन का पहिया गोल ही देखा होगा. लेकिन एक शख्स सायकिल में चौकोर पहिए लगाकर चलाता दिखा तो लोग हैरान रह गए. वीडियो को 50 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले.

How The Q created a bike with fully working square wheels (capable of making turns)

सोशल मीडिया पर छाई अब तक की सबसे अलग सायकिल

क्या कभी आपने चोकौर पहिए के साथ कोई वाहन सड़क पर चलते देखा है. नहीं ना. सोचकर भी ऐसा लगता है कि जिसके पहिए गोल नहीं होंगे वो आगे कैसे बढ़ेगी. क्योंकि चलने वाले ऐसे वाहन तो गोल टायर वाले होंगे, तभी बराबर और स्मूद चल सकेंगे. लेकिन एक शख्स ने चौकोर चक्को वाली सायकिल सड़क पर चलाकर सभी को हैरान कर दिया. लोग इस सोच में पड़ गए कि आखिर ये सायकिल चौकोर चक्कों के साथ चलेगी कैसे. उसकी स्पीड सामान्य तो नहीं हो सकती. अटक-अटककर या तो लड़खड़ाने या जर्क पैदा करने वाली चाल हो जाएगी सायकिल की. लेकिन यही तो खासियत है उस सायकिल की. जो आगे आपको बताते हैं.

चौकोर पहिए वाली सायकिल देख चकराए लो

असल में सायकिल का चौकोर पहिया नहीं घूमता. बल्कि उसके ऊपर लगा हुआ रबर का टायर घूमता दिखा. जिससे सायकिल बिना झटके लिए सड़क पर आगे बढ़ती नज़र आई. हां ये बात ज़रूर है कि गोल चक्के वाली सायकिल जैसे स्मूदनेस और रफ्तार तो नहीं थी. लेकिन एक नए प्रयोग के तौर पर खास ज़रूर थी. हालांकि अजीबोगरी प्रयोग ज्यादातर लोगों को नापसंद ही आया. अधिकांश का कहना था कि ऐसे प्रयोग की जरूरत ही क्या है? क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि इस चौक पर पहले से कहीं ज्यादा ढंग से चलने के लिए गोल पहिये के सायकिल पहले से ही मौजूद है. नापसंद होने के बावजूद इस वीडियो को 50 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं. क्योंकि इसका अनोखापन लोगों का ध्यान खींच ले जा रहा है.